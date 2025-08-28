‘ଭୋଟ ପରେ ରାସନ ଏବଂ ଆଧାର ବି ଛଡାଇନେବେ..’, ବିଜେପିକୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍
ବିହାରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାଗଠବନ୍ଧନ ବିହାରରେ SIR ବିରୋଧରେ ଏକ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ରାଲିର 12ତମ ଦିନରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ସୀତାମାଢ଼ିର ଜାନକୀ ମାତା ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ସେମାନେ ସୀତାମାଢ଼ିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ବି ଭୋଟ ଚୋରି ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ନେବେ, ତା’ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ଏବଂ ପରେ ଆଧାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ।
ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ, ସେମାନେ ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ, ବିହାରର ଲୋକମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବି ଭୋଟ ଚୋରି ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ।”
ବିଜେପି ତୁମଠାରୁ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବ: ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଦଳିତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଅବସ୍ଥା କ’ଣ ଥିଲା ମନେ ରଖ। ତୁମକୁ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତୁମକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ତୁମକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ବିଜେପି ତୁମଠାରୁ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି।
ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବି ଧନୀର ନାମ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗରିବଙ୍କଠାରୁ ଭୋଟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମର ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ତୁମର ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛୁ।
ବିଜେପି ଭୋଟ ଚୋରି କରେ: ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆପଣ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସି ମୋ କାନରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ଭୋଟ ଚୋରି କରେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଦେଖାଇଛୁ ଯେ, ବିଜେପି ଭୋଟ ଚୋରି କରିଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ କେବେ କହିନାହିଁ ଯେ; ବିଜେପି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭୋଟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ, ମୁଁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବୁ ଯେ, ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥାଏ।”