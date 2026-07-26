ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୋଲିସକୁ କିଏ ଦେଲା, ରାଗିକି କି ନିଆଁ ରାହୁଲ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି
ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରୁ ‘ସଂସଦ ଚାଲୋ ମାର୍ଚ୍ଚ’ ସମୟରେ ଜୁଲାଇ ୨୦ ତାରିଖରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଲାଠିଚାର୍ଜ ଏବଂ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୬ ଜୁଲାଇ ୨୦ ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ବର ଆକ୍ରମଣର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଦାବିରେ ସେ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ବଦଳରେ, ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଘାତକ ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ସମେତ ଅନ୍ଧାଧୁନିଆ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ।
ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ମାରପିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯିବା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ଅଛି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁଠାରୁ ଚମକାଇ ଦେବା ଭଳି କଥା ହେଉଛି ଘାତକ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ର ପ୍ରୟୋଗ। ମିଡିଆ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହାତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ର ସାହିଲ୍ ଲୋଚବଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ଯିଏ ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ଗୁଳି ବାଜିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଚାଲିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।”
ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ କଠୋର ପ୍ରଶ୍ନ: ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, “ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋତାୟନ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ, ଜଣେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆପଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ସମେତ ମାରାତ୍ମକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ କି? ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହି ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଥିଲା?”
ସଂସଦ ଚାଲୋ ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସାଧା ପୋଷାକରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲାଠିରେ ପିଟୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ନା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ? ସେମାନଙ୍କ ମୋତାୟନକୁ କିଏ ଅଧିକୃତ କରିଥିଲା? ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।