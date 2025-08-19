(Video) ‘Voter Adhikar Yatra’ରେ ଅଘଟଣ, ପୋଲିସକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାର୍
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅଘଟଣ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତଦାତା ଅଧିକାରୀ ଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ଦି ନ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।
ଉଭୟ ଆଜି ନୱାଡା ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ । ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଚୋରିର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାତାର ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି ।
ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ନୱାଡାରେ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।
ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ପୋଲିସକର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଏହି ସମୟର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
#WATCH | Bihar | A police personnel deployed in security for ‘Voter Adhikar Yatra’ was bumped by the vehicle carrying Congress MP & LoP Rahul Gandhi and RJD leader Tejashwi Yadav in Nawada, today
The police personnel was rescued by other security personnel present, and LoP Rahul… pic.twitter.com/RrPl2PNpZd
— ANI (@ANI) August 19, 2025