ତାମିଲନାଡୁରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହାତ୍ ବିଜୟଙ୍କ ସାଥ୍, କଂଗ୍ରେସ କରିବ TVKର ସମର୍ଥନ, ହେବ ମେଣ୍ଟ ସରକାର…
କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ କରି ସରକାର ଗଢ଼ିବ TVK।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ୧୦୮ ଆସନ ହାସଲ କରି ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ବିଜୟ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ।
ମଙ୍ଗଳବାର (୫ ମଇ) ଦିନ, ଅଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (ଏଆଇସିସି) କହିଛି ଯେ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଛି।
କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକରେ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚିଠି ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମେ ୬ ତାରିଖରେ ଜାରି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହା ପରେ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ବିଜୟଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ମେଣ୍ଟର ଢାଞ୍ଚା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟିଭିକେ ନେତୃତ୍ୱକୁ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି।
କେ.ସି. ବେଣୁଗୋପାଳ କଣ କହିଲେ:
ପୂର୍ବରୁ, ମଙ୍ଗଳବାର (୫ ମଇ) କଂଗ୍ରେସ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ କେ.ସି. ବେନୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି, “ତାମିଲନାଡୁର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସରକାର ଚାହାଁନ୍ତି ଯାହା ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଜାୟ ରଖେ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯେ ବିଜେପି କିମ୍ବା ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାରରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ବେଣୁଗୋପାଳ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ୧୧୮ଟି ଆସନ ଆବଶ୍ୟକ:
୨୩୪ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁମତ ପାଇଁ ୧୧୮ ଆସନ ଆବଶ୍ୟକ। ଟିଭିକେ ୧୦୮ ଆସନ ସହିତ ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି, ଯଦିଓ ଏହା ବହୁମତ ପାଇଁ ୧୦ ଆସନ ପଛରେ ଅଛି।
ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାମିଲନାଡୁର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଡିଏମକେ ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା।
ଯୁବ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭୋଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ, ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଏବେ ସରକାର ଗଠନ ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି। ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ, ଟିଭିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମେଣ୍ଟ ଖୋଜୁଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟ ସମର୍ଥନ ସମ୍ପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ୧୦୮ଟି ଆସନ ଜିତି ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହେବା ପରେ ଟିଭିକେ ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି।
ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟ ବଳରେ, ଟିଭିକେ ନେତାମାନେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି।