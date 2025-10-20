ମିଠା କିଣୁଥିଲେ ସାବଧାନ; ଆପଣ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ଠକାମିର ଶିକାର, କଟକରେ ୩ଟି ମିଠା ଦୋକାନରେ ରେଡ କଲା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଟିମ୍…
୨୦ କେଜି ବାସି ମିଠା ଜବତ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କଟକରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଟିମର ଚଢାଉ । ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମିଠା ଦୋକାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚଢାଉ । ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଦଳ ପ୍ରତିଟି ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ମିଠାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଛି ରେଡ ।
ଚାଉଳିଗଞ୍ଜ, ବ୍ରଜକବାଟି ରୋଡ ଓ କଲ୍ୟାଣୀ ନଗରରେ ଚଢାଉ କରି ରେଡ କରିଛି ଟିମ । ଟିମ ହାତରେ ଧରାପଡିଲେ ଠକ । ମିଠା ଦୋକାନରେ ଖରାପ ମିଠା ଦେଇ ଠକୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ । ୨୦ କେଜି ବାସି ସମେତ ରଙ୍ଗ ମିଶିଥିବା ମିଠା ଜବତ କରିଛି ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଟିମ ।
ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ମିଠା ଦୋକାନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭିଡ ହୋଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ମିଠା ଦୋକାନରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ କରି ମିଠା କିଣିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଚିଥାନ୍ତି । ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥାଆନ୍ତି ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ।
ଏଣୁ ପ୍ରତିଟି ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଟିମ ମିଷ୍ଠାନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ୩ ଟି ଯାଗାରେ ରେଡ କରି । ୨୦ କେଜି ଖରାପ ମିଠା ଜବତ କରାଯାଇଛି ।