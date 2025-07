RailOne ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ, ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିବ ରିଜର୍ଭ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଟିକେଟ ସହ ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ରେଲୱେ ଇନଫର୍ମେସନ ସିଷ୍ଟମ୍ସ (CRIS)ର 40ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ RailOne ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ରେଳ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ୱାନ୍-ଷ୍ଟପ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆପ୍, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ରିଜର୍ଭ, ଅନରିଜର୍ଭ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର RailOne ଆପ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ IRCTC Rail Connect ଏବଂ UTS ଆପ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ନୂତନ ଆପ୍ କେବଳ ଉଭୟ ଆପ୍‌ର ସମସ୍ତ କାମ କରିପାରିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଆପ୍‌ରେ ଅନେକ ଫିଚର ଅଛି ଯାହା IRCTC Rail Connect ଏବଂ UTS ଆପ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।

ସୁବିଧା: RailOne ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍‌ରେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ଅନରିଜର୍ଭ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଏହି ଆପ୍‌ରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।

RailOne App launched: One-stop solution for all passenger services📱🚆

Union Railway Minister @AshwiniVaishnaw launched a new app, RailOne at India Habitat Centre in New Delhi on the 40th Foundation Day of Centre for Railway Information Systems (CRIS)

💠#RailOne is a… pic.twitter.com/hao3FjMH02

