ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ‘RailOne’ ଆପ୍ କହିବ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେବ କି ନାହିଁ, ବାସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ
ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: 'RailOne' ଆପ୍ କହିବ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେବ କି ନାହିଁ
RailOne: ଭାରତୀୟ ରେଳରେ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ଏବେ ଆହୁରି ସହଜ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କଲାବେଳେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନୂଆ ଆପ୍ RailOne ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜଣାଇଦେବ ଯେ, ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍ଟି କନଫର୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ରହିଛି।
AI ଜରିଆରେ ମିଳୁଛି ସଠିକ୍ ସୂଚନା
ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁସାରେ, RailOne ଆପ୍ରେ ଏବେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଧାରିତ ଫିଚର୍ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେବାର ଅନୁମାନ ସଠିକତା ୫୩% ଥିବାବେଳେ, AI ବ୍ୟବହାର ପରେ ଏହା ୯୪%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହେବ କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜ ଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା କରିପାରିବେ।
RailOne ଆପ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା
ଏହି ଆପ୍ କେବଳ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଏକାଠି ଆଣିଛି । ଏବେ ଜେନେରାଲ୍ ବଗି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସହଜ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଅଲଗା ଆପ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ତାହା ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।
ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଅନରିଜର୍ଭଡ୍ ବା ଜେନେରାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କଲେ ୩ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ରେଳବାଇର ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ।