ରେଳବିଭାଗର ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଟିକେଟ୍ ଦର ବଢ଼ାଇଲା ରେଲୱେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦେବେନି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର, ଏବେ ଏହି ଷ୍ଟେସନରେ ଶସ୍ତାରେ ଯିବେ ଯାତ୍ରୀ

ରେଳବିଭାଗର ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଟିକେଟ୍ ଦର ବଢ଼ାଇଲା ରେଲୱେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦେବେନି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର

By Jyotirmayee Das

Train Ticket Fare Costlier: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରାକୁ ଟିକେ ମହଙ୍ଗା କରିଛି। ରେଳବାଇ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ଭଡା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ ୬୦୦ କୋଟି ଆୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ ଭଡା ଅଧିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଗ୍ରା, ମଥୁରା, ଆଲିଗଡ଼, ସହାରନପୁର, ପାନିପତ, ରେୱାଡି, ଅଲୱାର, ଦୌସା, ରୁରକି ଏବଂ ହରିଦ୍ୱାର ଭଳି ଷ୍ଟେସନକୁ ଭଡା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ।

ଏମାନେ ଦେବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟଙ୍କା: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦୂରଗାମୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ୨୧୫ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ୧ ପଇସା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସମୟରେ, ମେଲ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନରେ ନନ୍-ଏସି ଏବଂ ଏସି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୫୦୦ କିଲୋମିଟର ନନ୍-ଏସି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବଳ ୧୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଏମାନେ ଦେବେନି ଅଧିକ ଟଙ୍କା: ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ୨୧୫ କିଲୋମିଟରରୁ କମ୍ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ୨୧୫ କିଲୋମିଟରରୁ କମ୍ ଦୂରତା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଏବଂ ଆଖପାଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଦୈନିକ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

ମାସିକ ସିଜିନ୍ ଟିକେଟଧାରୀ: ରେଳବାଇ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ମାସିକ ସିଜିନ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ନିମ୍ନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ପରିବାର ଉପରେ ବୋଝ ନ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସୁଲଭ ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାସିକ ପାସ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭଡ଼ା ମାସିକ ପାସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ।

