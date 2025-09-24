Bonus: କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ୭୮ ଦିନର ଦୀପାବଳି ବୋନସ୍; ମୋଦୀ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି । କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ୭୮ ଦିନର ଦୀପାବଳି ବୋନସ୍ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ହେବେ ଉପକୃତ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼  ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ରେଳବାଇର ଗ୍ରୁପ୍ C ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ D କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୭୮ ଦିନର ବୋନସ୍ ପାଇବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧.୧୫ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ବୋନସ୍ ରାଶି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ, ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ବୋନସ୍ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯେପରିକି ଟ୍ରାକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକାରୀ, ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍, ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳକ (ଗାର୍ଡ), ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, ସୁପରଭାଇଜର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ପଏଣ୍ଟସମ୍ୟାନ୍, ମିନିଷ୍ଟ୍ରିୟଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ‘ସି’ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ରେଳବାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଣ-ଗେଜେଟେଡ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୋନସ୍ ଦିଆଯାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ବୋନସ୍ (PLB) କୁହାଯାଏ।

ଉଛୁଳିବ ବଜାର

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଉତ୍ସବ ବୋନସ୍ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୋନସ୍ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଯାହା ବଜାରରେ ଟଙ୍କାର ଫ୍ଲୋ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉଭୟକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଏ। ସମ୍ପ୍ରତି, ସରକାର GST ହାରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

