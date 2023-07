(Video) ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖାଦେଲା ବନ୍ଦେଭାରତ ଟ୍ରେନ, ଏହାର ଭିନ୍ନ ରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ପସନ୍ଦ

ଚେନ୍ନାଇ: ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶନିବାର ଦିନ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ କୋଚ୍ କାରଖାନା (ଆଇସିଏଫ୍) ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହି କାରଖାନାରେ ତିଆରି ହେବାକୁ ଥିବା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହ ଆଇସିଏଫ୍ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନର ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହିତ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାରଖାନା ଗସ୍ତର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚେନ୍ନାଇର ଆଇସିଏଫରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନର ଉତ୍ପାଦନ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି।

ଆଇସିଏଫ୍ ର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ‘ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ’ ଟ୍ରେନ୍ ଆଇସିଏଫ୍ କାରଖାନାରେ ୨୦୧୮-୧୯ ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ଏହି ଦ୍ରୁତ ଗତିର ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଭାଗରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାରାଣାସୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନରୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବ।

#WATCH | Tamil Nadu: Union Railway Minister Ashwini Vaishnav visited the Integral Coach Factory (ICF) in Chennai where Vande Bharat trains are manufactured. The new colour of the Vande Bharat train can also be seen in the video. pic.twitter.com/ToW3s0iZbU

