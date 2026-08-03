ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଚୋରି: ୮୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଗଣିବ ରେଳବାଇ, ଉପଭୋକ୍ତା ଆୟୋଗଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଚୋରି: ୮୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଗଣିବ ରେଳବାଇ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ୩ଏସି ରିଜର୍ଭ କୋଚ୍‌ରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଗ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଗ୍ରାମ୍‌ର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ୫,୦୦୦ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏସବିଆଇ ପାସ୍‌ବୁକ୍ ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ୧୪ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୧ ର, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍‌ଟି ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ (ମୁଗଲସରାଇ) ଷ୍ଟେସନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଆରପିଏଫ୍ ଏସ୍କୋର୍ଟ ଏବଂ ଟିଟିଇଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜିରୋ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହା ପରେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ରେଳବାଇ ବିରୋଧରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଆୟୋଗରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।

ରେଳବାଇ କ’ଣ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା: ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ରେଳବାଇ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଚୋରି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ପୁରୁଣା ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍‌ବୁକ୍‌ଡ୍ ଜିନିଷପତ୍ର ଚୋରି ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଦାୟୀ ନୁହେଁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ…

ହଲିଉଡ୍ ସିନେମାରୁ ଆଇଡିଆ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନୃଶଂସ…

କିନ୍ତୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଆୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ, ରେଳବାଇର ନିଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ RPF ଏସ୍କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଚୋରି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆୟୋଗ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ Zero FIR ରୁଜୁ କରି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି।

Uttarakhand Govt.

ରେଳବାଇକୁ ପଡ଼ିଲା ଭାରୀ ତଣ୍ଡ: ଉପଭୋକ୍ତା ଆୟୋଗ ଏହି କଥାକୁ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣା ସମୟରେ କୋଚ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ୍ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରେଳବାଇ ଏହାକୁ ଭୁଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି ରୋଷ୍ଟର କିମ୍ବା କୌଣସି ରେକର୍ଡ ଦାଖଲ କରିପାରିନଥିଲା।

ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରେଳବାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିନାହିଁ, ଯାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅବହେଳା ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।

ରେଳବାଇ ଦେବ ୮୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଓ ସୁଧ: ପଠାନକୋଟ ଜିଲ୍ଲା ଉପଭୋକ୍ତା ବିବାଦ ପ୍ରତିତୋଷ ଆୟୋଗ ରେଳବାଇକୁ ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି/ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆୟୋଗ ରେଳବାଇକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ୭୦,୦୦୦ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ ୧୦,୦୦୦ ଦିଆଯାଉ।

ଏହା ସହିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ତାରିଖରୁ ବାର୍ଷିକ ୬% ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆଦେଶର ନକଲ ମିଳିବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ପରିଶୋଧ କରାନଯାଏ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରାଶି ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ୧୨% ସୁଧ ଲାଗୁ ହେବ।

ରେଳବାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଏ କି: ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନ୍‌ବୁକ୍‌ଡ୍ ଜିନିଷପତ୍ର ଚୋରି କିମ୍ବା ହଜିଯିବା ଉପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଏ କି, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ‘ନା’। ତେବେ, ଯଦି ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ରେଳବାଇର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଚୋରି ହୋଇଛି, ତେବେ ରେଳବାଇକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ…

ହଲିଉଡ୍ ସିନେମାରୁ ଆଇଡିଆ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନୃଶଂସ…

ଓଲ୍ଡ ମଙ୍କ୍, ବ୍ୟାଗପାଇପର୍, ଆର୍‌ସି ସମେତ…

ମହିଳାଙ୍କ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ମାରିଲା ବାଘ, ମୁଣ୍ଡକୁ…

1 of 28,527