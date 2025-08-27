ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଛାତ, ତଳେ ଯାତ୍ରୀ…

ନବୀକରଣ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଛାତ। ଟ୍ରେନ୍ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ।

By Subhasmita Das

କଟକ: କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଛାତ। ନବୀକରଣ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଛାତ।

ପ୍ଲାଟଫର୍ମ-୧ ଓ୨ରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଛାତ। ପ୍ରାୟ ୫୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଛାତ। ଯାହା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଟ୍ରେନର ଯାତାୟତ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ୱିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଉପର ସେଡର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ହେଲେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଶ୍ରମିକ କିମ୍ୱା କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପୂରା ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Ration Card: ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ମାଗଣା ଗହମ-ଚାଉଳ,…

IPLରେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିବାଦ, ଯାହାକୁ…

ହେଲେ ରେଲଓ୍ୱେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାଙ୍ଗିବା କାମ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳେ ତଳେ କେହି ନଥିଲେ। ଉନ୍ନତୀକରଣ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ପାଇଁ କାହାରି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

Ration Card: ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ମାଗଣା ଗହମ-ଚାଉଳ,…

IPLରେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିବାଦ, ଯାହାକୁ…

ଘରେ ବସି କିପରି କରିବେ ଫେସବୁକରୁ ରୋଜଗାର;…

ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଅପମାନ! ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ…

1 of 12,521