ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ଏହି ରୁଟରେ ଚାଲିବ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ଦିନ ଏହି ରୁଟରେ ଚାଲିବ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସାହ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ରେଳବାଇ ଏହି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନୁପଲବ୍ଧତା ହେତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ ଟେବୁଲ?
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ ତାରିଖରେ ରାତି ୧୧:୪୫ ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଛାଡ଼ିବ। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାଣ୍ଟ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଏବଂ ଜୟପୁର ଦେଇ ସାବରମତୀ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି (୮ ମାର୍ଚ୍ଚ) ଦିନ ୨:୩୦ ରେ ସାବରମତୀ (ଅହମ୍ମଦାବାଦ) ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୦୪୦୬୨ ମୋଟ ୧୯ ଟି କୋଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ତୃତୀୟ ଏସି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏସି କୋଚ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜୟପୁରର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜୟପୁରର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ। ଜୟପୁରରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ବସ୍ ଏବଂ ବିମାନ ବିକଳ୍ପ ସୀମିତ ଏବଂ ଭଡ଼ା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜୟପୁର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ସୁଲଭ ପରିବହନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଅଫଲାଇନରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ରେଳବାଇ ରିଜର୍ଭେସନ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ।