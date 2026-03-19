ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର! ୫୦% DA ପରେ, ଏବେ ୨୫% KMA ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଲା ଦରମା …
Railways News: ନବରାତ୍ରିର ଅବସରରେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଖବର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏହି ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିଛି। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ରେ ୫୦% ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବେ ରନିଙ୍ଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଲୋମିଟର ଭତ୍ତା (KMA) ରେ ୨୫% ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଲୱେମ୍ୟାନ୍ସ ଫେଡେରେସନ (AIRF) ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶିବ ଗୋପାଳ ମିଶ୍ର ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଏବେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା : ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ନୀତିଗତ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି, ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ରେଳ ବୋର୍ଡ ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ସରକାରୀ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିବ। ରେଳବାଇ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଯାହା DA ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା (୫୦%) ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଂଶୋଧନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଂଗଠନର ସକ୍ରିୟତା ପରେ, ସରକାର ଶେଷରେ ଏହି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
କିଏ କେତେ ଲାଭ ପାଇବ: ଏହି ୨୫% ବୃଦ୍ଧି ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଗାର୍ଡଙ୍କ ମାସିକ ଆୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଣିବ। ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଚାର୍ଟରେ ଏବେ ପ୍ରତି ୧୦୦ କିଲୋମିଟରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦରମା ଦିଆଯିବ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି:
ବର୍ଗ ପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦୦ କିଲୋମିଟର) ନୂତନ ହାର (୨୫% ବୃଦ୍ଧି ପରେ)
ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ (Mail/Express) ₹୫୩୦ ₹୬୬୨.୫୦
ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ (Passenger) ₹୫୨୫ ₹୬୫୬.୨୫
ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ (Goods) ₹୫୨୦ ₹୬୫୦.୦୦
ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ (ALP) ₹୩୭୬ ₹୪୭୦.୦୦
ଗାର୍ଡ (Mail/Express) ₹୪୮୦ ₹୬୦୦.୦୦
ସଂଘର୍ଷର ବିଜୟ :AIRF ମହାସଚିବ ଶିବ ଗୋପାଳ ମିଶ୍ର ଏହି ସଫଳତାକୁ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକତାର ପରିଣାମ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ (X) ରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଚିବ ଏବଂ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ନବରାତ୍ରିର ବିଶେଷ ଅବସରରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ଶୁଭ ଖବର ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
BIG VICTORY | ऐतिहासिक जीत
कॉमरेड्स,
एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित सफलता हासिल हुई है। 50% डीए वृद्धि के साथ ही अब रनिंग स्टाफ के KMA भत्ते में 25% बढ़ोतरी सुनिश्चित हो गई है। लंबे समय से उठाई जा रही इस जायज़ मांग को आखिरकार मंजूरी मिल गई है।
अभी पिछले दिनों वित्त मंत्रालय…
— Shiva Gopal Mishra (@ShivaGopalMish1) March 19, 2026