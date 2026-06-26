ଏହି ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ରେଲଓ୍ୱେ, ଏଣିକି ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଇପାରିବେନି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ
ଟ୍ରେନରେ କେଉଁସବୁ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ କାହାକୁ ନେଇପାରିବେନି ଲୋକେ? ନିୟମ ବଦଳାଇଲା ରେଳବାଇ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ରେଳବାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ପରିବହନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ହେଲେ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ଖବର ଅଛି: ବଡ଼ ଆକାରର କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ ହେବ।
ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଟ୍ରେନରେ ଅଧିକ ଆକାରର କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ପରିବହନ ପାଇଁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ହେଲେ, ଏହି ସୁବିଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ନୂତନ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅମାନକ ଆକାରର ଏବଂ ଭଙ୍ଗା କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ପାଇଁ ନିୟମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
କେଉଁ ଉପକରଣ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି:
ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାଲ ଶୁଳ୍କ ଦେଇ ଟ୍ରେନରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ପରିବହନ କରାଯାଇପାରିବ। ଖେଳାଳିମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରି ଟ୍ରେନର ଲଗେଜ୍ ବଗିରେ ଏହି ଉପକରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ।
ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଲଗେଜ୍ ପାଇଁ ମାନକ ଓଜନ ସୀମା କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ।
ଏହି ଉପକରଣକୁ ଅନୁମତି ମିଳି ନାହିଁ:
ନୂତନ ନିୟମରେ ପୋଲ-ଭଲ୍ଟ ପୋଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ଏହାର ଲମ୍ବ ଏବଂ ବୈଷୟିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ଏହାକୁ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀବାହୀ କୋଚରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପରିବହନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ; ତେଣୁ, ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ଟ୍ରେନରେ ଏହି ଜିନିଷ ନେବା ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ:
ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି ଯେପରି…
୧- ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ମେଇ ଯିବା ନିଷେଧ।
୨- ଏହା ସହିତ, ବାଣ ଏବଂ ବାରୁଦ ଭଳି ଜିନିଷ ବହନ କରିବା ନିଷେଧ।
୩- ଟ୍ରେନରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇ ଯିବା ମଧ୍ୟ ମନା।
୪- ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯିବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ।
ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ କୌଣସି ନିଷିଦ୍ଧ ଜିନିଷ ବହନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।