ଆଉ ଡେରି ହେବନି ଟ୍ରେନ୍‌: ୧୬୦ କିମି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବ

ଆଉ ଡେରି ହେବନି ଟ୍ରେନ୍: ୧୬୦ କିମି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବ
ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୩ରୁ ୪ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ ଅନୁରୋଧ କରିଛି
ମୁମ୍ବାଇ: ଟ୍ରାକ୍ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିକାଶ କରୁଛି ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ। ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ରୁଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗତିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ। ୧୦୦ରୁ ୧୧୦ କିମି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ୧୩୦ କିମି ବେଗରେ ଧାଇଁବ। ଏହାଛଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ-ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟ ରେଳ ରୁଟରେ ଟ୍ରେନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୬୦ କିମି ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ରାମାଶ୍ରୟ ପାଣ୍ଡେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଓ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଓ ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି।
ରାମାଶ୍ରୟ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ରୁଟରେ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦୦ କିମ୍ବା ୧୧୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଚାଲୁଛି, ସେଠାରେ ଟ୍ରାକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୧୩୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲି ପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ମୁମ୍ବାଇ-ଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ କରିଡରରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଗତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୩୦ କିମି ବେଗରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି। ଏହାର ବେଗ ବଢ଼ାଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୬୦ କିମି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।
ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୩ରୁ ୪ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଦୂରଗାମୀ ଯାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଓ ଆରାମଦାୟକ ହୋଇପାରିବ।
ବାନ୍ଦ୍ରାର ଗରିବ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ପୁନଃବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଡିଜେଲ ସେଡକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାନ୍ଦ୍ରା ଟର୍ମିନସରେ ୧୦ଟି ନୂତନ ଷ୍ଟାବିଲିଂ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅତି କମରେ ୧୦ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରେନ ଚଲାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ।
ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେଳବାଇ ପର୍ୟ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ମୁମ୍ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟର୍ମିନସର ସମସ୍ତ ୫ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେସନ କେବଳ ସର୍ବାଧିକ ୨୨ କୋଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ୨୪ କୋଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ।
ରାମଶ୍ରୟ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି; ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ଗତ ଦୁଇ ମାସରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନରେ ୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ହ୍ରାସ କେବଳ ୦.୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଏବେ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି।