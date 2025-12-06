ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ରେଲୱେ ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଚାଲିଲା ୪ଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ, ଅନେକର ବଢ଼ିଲା କୋଚ୍

ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ରେଲୱେ ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଚାଲିଲା ୪ଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ

By Jyotirmayee Das

Indigo Crisis: ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହେବା ପରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଟିକେଟର ଅଧିକ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।

ଆଜି ଠାରୁ ରେଳବାଇ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ଯୋଡିବା ସହ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଚଳାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବିମାନ ବାତିଲର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରେଳବାଇ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ରେଳବାଇ ୧୮ଟି ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ନୂତନ କୋଚ୍ ଯୋଡିଛି।

ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ରୁଟ୍‌ରେ ସ୍ଲିପର୍ ଏବଂ ଚେୟାର କାର୍‌ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ଵାରା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଏମ୍ବାଟୁର ଏବଂ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ଭଳି ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଥିବାରୁ, ଉତ୍ତର ରେଳବାଇ ଆଠଟି ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରେନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସି ଏବଂ ଚେୟାର କାର୍ ଯୋଡିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହା ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

ବିମାନ ବାତିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରେନରେ 3AC ଏବଂ 2AC କୋଚ୍ ଯୋଡିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରଠାରୁ, ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଏହି ବ୍ୟସ୍ତ ରୁଟରେ ସିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ପାଟନାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗର-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଡିସେମ୍ବର ୬ ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରେନ ଚାଲିଛି। 2AC କୋଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପାଟନା-ଦିଲ୍ଲୀ ରୁଟରେ ଆସନ ଚାପକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି।

ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପାଞ୍ଚଟି ଯାତ୍ରାରେ ୨୦୮୧୭, ୨୦୮୧୧ ଏବଂ ୨୦୮୨୩ ଟ୍ରେନରେ 2AC କୋଚ୍ ଯୋଡିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ବ ରେଳପଥ ଡିସେମ୍ବର ୭ ଏବଂ ୮ ରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ରେନରେ ସ୍ଲିପର୍ କୋଚ୍ ଯୋଡିଛି।

ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ରେଳପଥ ଡିସେମ୍ବର ୬ ରୁ ୧୩ ମଧ୍ୟରେ ଆଠଟି ଅତିରିକ୍ତ ଯାତ୍ରା ସହିତ 3AC ଏବଂ ସ୍ଲିପର୍ ସିଟ୍ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତେବେ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ଦୂରଗାମୀ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ, ରେଳବାଇ ଚାରୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା କରିଛି ।

ଏଥିରେ ଗୋରଖପୁର-ଆନନ୍ଦ ବିହାର ସ୍ପେଶାଲ୍, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-ଶ୍ରୀନଗର ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏବଂ ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ-ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

 

