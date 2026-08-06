ଟ୍ରେନରେ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ ରେଳବାଇ, କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ

କୋଚ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ଅବହେଳା ରେଳବାଇ ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ।

Uttarakhand Govt.

ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏକ ପରିବାରର ବ୍ୟାଗ୍ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାମଲାଟି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କମିଶନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରେଳବାଇର ଅବହେଳା ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଦାଲତ ରେଳବାଇକୁ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଘଟଣାଟି ଡିସେମ୍ବର ୧୪, ୨୦୨୧ର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୨୪୨୩)ର ୩ଏସି କୋଚରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ।

ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ବ୍ୟାଗରେ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ଟୋଲା ଓଜନର ଏକ ସୁନା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ନଗଦ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏକ SBI ପାସବୁକ୍ ଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚୋରି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡିଥିଲା।

କୋଚ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ଅବହେଳା ରେଳବାଇ ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା:

ବ୍ୟାଗଟି ହଜିବା ପରେ, ପରିବାର ପ୍ରଥମେ କୋଚ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଟ୍ରେନରେ ଥିବା ଟିଟିଇ ଏବଂ ଆରପିଏଫ ଏସ୍କର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ।

ଟ୍ରେନଟି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଚୋରି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି; ତେଣୁ, ରେଳବାଇ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବ ନାହିଁ।

କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ପଠାନକୋଟ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଦାଲତ ରେଳବାଇର ଯୁକ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ରେଳବାଇ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ RPF ଏସ୍କର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ଦାବି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲା।

କୋର୍ଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରେଳବାଇ ଘଟଣା ସମୟରେ କୋଚ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା; ରେଳବାଇ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ରୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନଥିଲା।

କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣତଃ, ବୁକିଂ ହୋଇନଥିବା ଲଗେଜ ଚୋରି ପାଇଁ ରେଳବାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ତଥାପି, ଏହି ଘଟଣାରେ, ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଏବଂ କୋଚ୍ ପରିଚାରିକାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଚୋରି ଘଟିଛି; ତେଣୁ, ଏହାକୁ ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ରେଳବାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।

ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ମିଳିଲା ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ:

ରେଳବାଇର ଅବହେଳାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କୋର୍ଟ ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୮୦,୦୦୦ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ରେଳବାଇର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ କ୍ଷତି ସହିଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ହକଦାର।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ପରେ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ…

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାନା ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର…

You might also like More from author
More Stories

ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ପରେ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ…

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାନା ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର…

ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ Airtel ର ବଡ଼ ଝଟକା! ନିଜର…

ରାତି ଅଧରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଚିଲା; ମାତ୍ର କେଇ…

1 of 19,710