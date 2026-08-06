ଟ୍ରେନରେ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ ରେଳବାଇ, କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ
କୋଚ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ଅବହେଳା ରେଳବାଇ ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ।
ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏକ ପରିବାରର ବ୍ୟାଗ୍ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାମଲାଟି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କମିଶନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରେଳବାଇର ଅବହେଳା ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଦାଲତ ରେଳବାଇକୁ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।