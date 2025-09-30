Rain Alert: ମାଡ଼ିଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ… ପାଣିଫାଟିଯିବ ଏ ବର୍ଷ ଦଶହରା!

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲା ବେଳକୁ ନେଇପାରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ । ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଅକ୍ଟୋବର ୧ ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଂଚଳରେ ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏଥର ଦଶହରାକୁ ବର୍ଷା ଭିଜାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି ।
୨୫ ତାରିଖରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଆସନ୍ତା କାଲି ଘୂର୍ଣ୍ଣିକବଳୟ ଯଦି ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନିଏ ତେବେ ଦାରାହରା ପାଣିପାଟିଯିବ । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ମେଢ଼ ବୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ କି ମେଳା ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।