ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବି ରାଜ୍ୟ, ହୋଲିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ!

Weather Report: ୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨ଟି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହେବ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦିନବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଗରମକୁ ତୀବ୍ର କରିଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ ରୁ ୩୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗରମ ପବନ ବହିପାରେ। ସେହିପରି ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨ଟି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହେବ: ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ୧୨୦ ନଟ୍ ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମୀ ପବନ ବହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗରମ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ତାରିଖ ରାତିରେ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

T20 World Cup 2026 ବିଜେତାଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ…

AC ରୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେଉଛି କି? ଟେକ୍ନିସିଆନ୍…

ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା: ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଉଭୟ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ୪ ରୁ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ୭ ଏବଂ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହୋଇପାରେ।

୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା କିପରି ରହିବ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୦ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୧୫ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଏହା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ୩-୪ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

୩ ରୁ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୫-୩୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଦିନର ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଗରମ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଗରମ ବଢିବ।

 

You might also like More from author
More Stories

T20 World Cup 2026 ବିଜେତାଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ…

AC ରୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେଉଛି କି? ଟେକ୍ନିସିଆନ୍…

Subhadra Yojana: ଖୁସି ଖବର! ଏହି ଦିନ…

ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ହୋଇଛି…

1 of 28,069