ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବି ରାଜ୍ୟ, ହୋଲିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ!
Weather Report: ୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨ଟି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହେବ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦିନବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଗରମକୁ ତୀବ୍ର କରିଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ ରୁ ୩୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗରମ ପବନ ବହିପାରେ। ସେହିପରି ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
मौसम संबंधी चेतावनी
मुख्य बिंदु
उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4-6 डिग्री सेल्सियस और मध्य भारत में हफ़्ते के ज़्यादातर दिनों में 3-5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहने की संभावना है।
एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से, जम्मू-कश्मीर में 04-08, हिमाचल… pic.twitter.com/wylF6qy30l
— India Meteorological Department (@Indiametdept) March 2, 2026
୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨ଟି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହେବ: ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ୧୨୦ ନଟ୍ ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମୀ ପବନ ବହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗରମ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ତାରିଖ ରାତିରେ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି।
ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା: ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଉଭୟ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ୪ ରୁ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ୭ ଏବଂ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହୋଇପାରେ।
୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା କିପରି ରହିବ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୦ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୧୫ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଏହା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ୩-୪ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
୩ ରୁ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୫-୩୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଦିନର ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଗରମ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଗରମ ବଢିବ।