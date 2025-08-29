ଆସନ୍ତା 3ଦିନ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ, ଆସୁଛି ଆଉ 2 ଲଘୁଚାପ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଟାଣ ଖରା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିନଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟମ୍ବରରେ ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ଆସିବା ନେଇ ପାଣି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।
ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ । ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 5 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ । ଏହା ଫଳରେ ଅଧ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଏହା ପରେ 10 ତାରିଖ ଆଡକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟମ୍ବର3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ।
ଆଜି ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଜଗତସିଂପୁର, ଯାଜପୁର,ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।