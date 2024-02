ୟୁପି, ବିହାର ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, IMD ପକ୍ଷରୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ଆଇଏମ୍‌ଡି ପକ୍ଷରୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ସହ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି । ତେବେ କୁହୁଡ଼ି କାରଣରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ଏଏନ୍‌ଆଇ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରିଛି ।

ଫେବୃଆରୀ ୧୧ରୁ ୧୩ ମଧ୍ୟ ଭାରତର କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ୧୩ରୁ ୧୫ ପୂର୍ବ ଭାରତର କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା IMD ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍କାଇମେଟ୍ ୱେଦର ଅନୁସାରେ ଫେବୃଆରୀ ୧୧ ଏବଂ ୧୨ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ସେହିପରି ଫେବୃଆରୀ ୧୧ରେ ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସକାଳେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ସହ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସହ ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩ରୁ ୫ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି IMD ।

#WATCH | Delhi: Several flight operations delayed at IGI airport due to low visibility amid the fog. pic.twitter.com/zRKTXnDMnn

— ANI (@ANI) February 11, 2024