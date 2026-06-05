ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା: IPL ଚାମ୍ପିଅନ୍ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପାଇବେ ରନର-ଅପ ଟିମ !
ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଆସନ୍ତା ଜୁନ ୧୨ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ଚାମ୍ପିଅନ ଏବଂ ରନର-ଅପ ଦଳ ପାଇଁ କେତେ ରହିଛି ପୁରସ୍କାର ରାଶି?
Women’s T20 World Cup 2026 Prize Money: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ୧୦ମ ସଂସ୍କରଣ (ICC Women’s T20 World Cup 2026) ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ୧୨ ଜୁନ୍ରୁ ୫ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୧୨ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ୩୩ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ୬-୬ଟି ଲେଖାଏଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ୍-୧ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସଂସ୍କରଣର ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।
ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ପୁରସ୍କାର ରାଶି କେତେ ଅଧିକ, ତାହାର ଅନୁମାନ ଆପଣ ଏହି କଥାରୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଯେ, ରନର୍-ଅପ ଦଳକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରସିବି (RCB) ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ପରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା, ତାହାଠାରୁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମିଳିବ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୨୦୨୬ରେ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ପରେ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇଥିଲା।
ଆଇସିସି (ICC) ଆଗାମୀ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ୮,୭୬୪,୬୧୫ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଏକ ରେକର୍ଡ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ଗତ ସଂସ୍କରଣ ତୁଳନାରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ। ଯଦି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୨୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ।
ମହିଳା ଟି–୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଚାମ୍ପିଅନ ଦଳର ପୁରସ୍କାର ରାଶି
ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ର ବିଜେତା ଦଳକୁ ୨,୩୪୦,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଦେଖିଲେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍, ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆରସିବି (RCB) କୁ ମିଳିଥିବା ପୁରସ୍କାର ରାଶିଠାରୁ ଏହା ୩ ଗୁଣରୁ ବି ଅଧିକ।
ରନର୍–ଅପ ଦଳ ଉପରେ ବି ହେବ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା
ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ ହାରିଥିବା ଦଳ, ଅର୍ଥାତ ରନର-ଅପ ଦଳକୁ ୧,୧୭୦,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏହି ରାଶି ପ୍ରାୟ ୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହା ଆଇପିଏଲ ଚାମ୍ପିଅନ୍ଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ରାଶିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ।
ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ୬୭୫,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟ ୭-୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରୁପ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୟ ପାଇଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ୩୧,୧୫୪ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୯୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ମିଳିବ।