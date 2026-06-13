ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ତାଣ୍ଡବ କରିବ ବର୍ଷା? ଜାଣନ୍ତୁ ପାଗର ତାଜା ଅପଡେଟ୍
ଆଜି କିପରି ରହିବ ଧର୍ମଶାଳାର ପାଣିପାଗ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯିବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ ୧:୦୦ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିନା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉପରେ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି; ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଖେଳ ସମୟରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପାଣିପାଗ ଉପରେ ତାଜା ଅପଡେଟ୍:
ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି, ଜୁନ୍ ୧୩ ତାରିଖରେ ଧର୍ମଶାଳାର ଆକାଶ ଦିନବେଳା ମେଘୁଆ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
AccuWeather ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ସମୟରେ ବର୍ଷା ମଝିରେ ମଝିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୬ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁନ୍ ୧୩ ତାରିଖରେ ଧର୍ମଶାଳାର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଖସିପାରେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲ ଫର୍ମରେ ନାହିଁ:
୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଶେଷ ହେବା ପରଠାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ODI ଫର୍ମ ଭଲ ନାହିଁ। ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ନଅଟି ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ପାଞ୍ଚଟି ପରାଜୟ ସହିଛି ଏବଂ କେବଳ ଚାରିଟି ବିଜୟ ପାଇଛି। ଐତିହାସିକ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉଭୟ ବିପକ୍ଷରେ ODI ସିରିଜ୍ ହାରିଛି।
ଭାରତୀୟ ଦଳ:
ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), କେଏଲ ରାହୁଲ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, ଇଶାନ କିଶାନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଗୁରନୂର ବ୍ରାର, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ।