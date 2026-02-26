ଆଜି ଭାରତ-ଜିମ୍ୱାଓ୍ୱେ ସୁପର-୮ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ବର୍ଷା, ପଏଣ୍ଟ କମ୍ ରୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପାଦ ଦେଇପାରିବନି ଭାରତ!

ଭାରତ-ଜିମ୍ୱାଓ୍ୱେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବାଧକ ସାଜିପାରେ ବର୍ଷା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ଆଜି ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଭେଟିବ। ଯଦି ଦେଖିବା ଉଭୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ପଥ କ୍ରମଶଃ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୁଏ, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ।

ଭାରତ ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇର ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମେ, ଆଜି ଅପରାହ୍ନର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ କେବଳ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ପାଇବ।

ତା’ପରେ, ଭାରତକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏପରି ହେଲେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।

ହେଲେ ଯଦି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଆଜି ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ଭାରତର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପଥ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଏକ ଚମତ୍କାର ହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌କୁ ନେଇପାରିବ।

ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ନରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ: 

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ୭୬ ରନରେ ଦମ୍ ଦାର ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ଭାରତର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆଶା ଅଧିକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ, ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ଦଳକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମାତ୍ର ୧୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ତିନୋଟିରେ ସେ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଇଶାନ କିଷନ୍‌ ଜିରୋରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତ ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ବାଧକ:

ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (ଫେବୃଆରୀ ୨୬) ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ଟାରେ ଚେନ୍ନାଇର ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।

ପାଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଜି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ରୁ ରାତି ୧୧:୦୦ ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ୨୬ ରୁ ୨୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

