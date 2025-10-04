(ଭିଡିଓ)ମେଡିକାଲରେ ପଶିଲା ବର୍ଷା ପାଣି; ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ, ପାଣିରେ ବୁଡିଲା ସାଲାଇନ ଓ ମେଡିସିନ…
ଏକାଧିକ ମେଡିକାଲରେ ବର୍ଷାଜଳ...
ବିହାର: ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ବିହାର ରାଜ୍ୟ । ରାସ୍ତା ଉପରେ ବହୁଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି । ଅନ୍ୟପଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଶିଲାଣି ବର୍ଷା ଜଳ । ମେଡିକାଲରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଛି ।
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ।ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜନଜୀବନ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପରେ ଏବେ ବିହାର ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡିଛି ।ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ବିହାର ରାଜ୍ୟ । ମେଡିକାଲରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏସଡିଆରଏଫ ଟିମ ପହଁଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଡ୍ରେନଗୁଡିକରେ ପାଣି ଫୁଲ ଥିବାରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପର ଦେଇ ବୋହୁଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତା ବଢାଇ ଦେଇଛି ମେଡିକାଲର ଅବସ୍ଥା । ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପଶିଯାଇଛି । ରୋଗୀଙ୍କ ବେଡ ତଳେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖା ପାଣିର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ।ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ବର୍ଷାରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ସଦର ମେଡିକାଲରେ ଥିବା ଜରୁରୀକାଳିନ ଓାର୍ଡରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି । ମେଡିକାଲରେ ଥିବା ଔଷଧ ଗୁଡିକ ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଛି , ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସିନ ସବୁ ପାଣି ଭିତରେ ରହି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଅନ୍ୟପଟେ ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରେ ଇନଫେକ୍ସନ ବଢିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଖରାପ ହେବାରୁ ଏସଡିଆରଏଫ ଦଳକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିହାର ସମେତ ଆଖପାଖ ରାଜ୍ୟ ଯେପରିକି ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ୍ତ ଦେଖାଦେଇଛି । ସେହିପରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ବିଏଚୟୁ ମେଡିକାଲ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି ।
बीएचयू अस्पताल में बरसात का पानी भरने से मरीज स्ट्रेचर पर तैरते हुए इलाज कराने को मजबूर हैं।
यह है प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र #Varanasi में स्वास्थ्य विभाग की असली तस्वीर!
बड़े नेता आएं तो अस्पताल चमचमाता है, पर आम दिनों में जनता को मिलती है बदहाली।#बीएचयू… pic.twitter.com/oC9hBuNBI3
— Ajay Rai🇮🇳 (@kashikirai) October 3, 2025