(ଭିଡିଓ)ମେଡିକାଲରେ ପଶିଲା ବର୍ଷା ପାଣି; ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ, ପାଣିରେ ବୁଡିଲା ସାଲାଇନ ଓ ମେଡିସିନ…

ଏକାଧିକ ମେଡିକାଲରେ ବର୍ଷାଜଳ...

By Shantilata Rout
CELLNET

ବିହାର: ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ବିହାର ରାଜ୍ୟ । ରାସ୍ତା ଉପରେ ବହୁଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି । ଅନ୍ୟପଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଶିଲାଣି ବର୍ଷା ଜଳ । ମେଡିକାଲରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଛି ।
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ।ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜନଜୀବନ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପରେ ଏବେ ବିହାର ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡିଛି ।ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ବିହାର ରାଜ୍ୟ । ମେଡିକାଲରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏସଡିଆରଏଫ ଟିମ ପହଁଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ଡ୍ରେନଗୁଡିକରେ ପାଣି ଫୁଲ ଥିବାରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପର ଦେଇ ବୋହୁଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତା ବଢାଇ ଦେଇଛି ମେଡିକାଲର ଅବସ୍ଥା । ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପଶିଯାଇଛି । ରୋଗୀଙ୍କ ବେଡ ତଳେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖା ପାଣିର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ।ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ବର୍ଷାରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ସଦର ମେଡିକାଲରେ ଥିବା ଜରୁରୀକାଳିନ ଓାର୍ଡରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି । ମେଡିକାଲରେ ଥିବା ଔଷଧ ଗୁଡିକ ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଛି , ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସିନ ସବୁ ପାଣି ଭିତରେ ରହି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଅନ୍ୟପଟେ ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରେ ଇନଫେକ୍ସନ ବଢିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଖରାପ ହେବାରୁ ଏସଡିଆରଏଫ ଦଳକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିହାର ସମେତ ଆଖପାଖ ରାଜ୍ୟ ଯେପରିକି ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ୍ତ ଦେଖାଦେଇଛି । ସେହିପରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ବିଏଚୟୁ ମେଡିକାଲ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି ।

