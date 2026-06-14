ରଜ ପର୍ବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼; ସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦିନସାରା ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି
ରଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବ। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭୂତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ରଜ ପର୍ବର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଛୁଟିଦିନର ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଏଭଳି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ, ଚାଲୁ ରହିଥିବା ରଜ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ, ନିୟମାବଳୀ ମାନିବାକୁ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।