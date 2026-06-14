ରଜ ପର୍ବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼; ସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦିନସାରା ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି

By Shiv Sankar Singh
ପୁରୀ : ରଜ ପର୍ବ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ  ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରର ଚାରୋଟିଯାକ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିରହିଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦିନସାରା ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ରବିବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାରା ସହରରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ପାର୍ବଣର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ରଜ ପର୍ବ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଚାରିପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ  ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲାଇନରେ ଅଧିକ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଖାନ ସାର୍ ସେଣ୍ଟର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମାମଲାର…

ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଜାହାଜ, ସେଥିରେ ଥିଲେ…

ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଦିନସାରା ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରହିଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ସହଜରେ ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭିଡ଼ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଭିଡ଼ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଏବଂ ଲାଇନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ତଦାରଖ ଯୋଗୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଭିଡ଼ ଜମିବାକୁ ନଦେବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ତୁରନ୍ତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦିନସାରା ସତର୍କ ରହିଥିଲେ।
ପ୍ରଶାସନର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ, କିଛି ଭକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଧିକ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯାତାୟାତକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବଢ଼ାଇବା, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଏହି ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ରଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବ। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭୂତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ରଜ ପର୍ବର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଛୁଟିଦିନର ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

 ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଏଭଳି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ, ଚାଲୁ ରହିଥିବା ରଜ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ, ନିୟମାବଳୀ ମାନିବାକୁ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଖାନ ସାର୍ ସେଣ୍ଟର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମାମଲାର…

ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଜାହାଜ, ସେଥିରେ ଥିଲେ…

ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରେ ଆଠାବଲେଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ…

ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ସାୟୋନୀ ଘୋଷ; କହିଲେ- ଠିକ୍ ସମୟ…

1 of 31,360