ଦୁନିଆରେ ଏକ ମାତ୍ର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମିଳେ ‘ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର’! ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସଲାମୀ କରନ୍ତି ପୋଲିସ୍

By Seema Mohapatra

ଭୋପାଳ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଓରଛା ସହରରେ ଥିବା ରାମ ରାଜା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାଣୀ ମହଲ କେବଳ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ପରମ୍ପରା ଏବେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଝାନ୍ସୀ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ, ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ।

ମନ୍ଦିରର ମହିମା ଏବଂ ଇତିହାସ ଏହି ସହରକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ 16 ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାରାଣୀ କୁୱାଁରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଓରଛାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।

ସେବେଠାରୁ, ରାମ ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜା ପରି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଆସୁଛି। ସହରର ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରହରୀମାନେ ଏବେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଥର ସଲାମୀ କରନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୋଷାକଧାରୀ ପ୍ରହରୀ ସାରାଦିନରେ ଚାରିଥର ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏଠାରେ କୌଣସି ଭିଆଇପି, ନେତା କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କେବଳ ରାଜା ରାମଙ୍କୁ ସଲାମ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଓରଛାକୁ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ।

ଓରଛାରେ ସଲାମ କରିବାର ପରମ୍ପରା ପ୍ରାୟ 500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଏହା ରାଜା ମଧୁକର ଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଅବିରତ ଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି।

ସହରର ପୋଲିସ ଦିନକୁ ଚାରିଥର ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ସଲାମ କରେ। ସାଧାରଣତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଭିଆଇପିମାନଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ସଲାମ କରାଯାଏ।

ଏହି ପରମ୍ପରା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ଏହା ସହରର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପରିଚୟର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ଅନନ୍ୟ ସଲାମକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥାନ୍ତି।

