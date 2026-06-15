ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମୁଛି ରଜ ମଉଜ: ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ସାରା ରାଜ୍ୟ

ପବିତ୍ର 'ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି' ଅବସରରେ ସୋମବାର ଦିନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରଜ ଉତ୍ସବର ମହୋତ୍ସବ ଆହୁରି ଦ୍ଵିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ତିନି ଦିନିଆ ରଜ ପର୍ବର ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ପବିତ୍ର ‘ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି’ ଅବସରରେ ସୋମବାର ଦିନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରଜ ଉତ୍ସବର ମହୋତ୍ସବ ଆହୁରି ଦ୍ଵିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ତିନି ଦିନିଆ ରଜ ପର୍ବର ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଏହି ଅବସରରେ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଏକ ଆନନ୍ଦ ଗୋଲାହଳଭରା ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସହରର ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରେ ଘରେ ଲୋକେ ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ମାତିଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପିଠାପଣା ବାଣ୍ଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁଠି ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି ପର୍ବର ଭରପୂର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି।

ରଜ ପର୍ବର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ସହ ଘରେ ଘରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରି ପରିବାର ଲୋକେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଖୁବ୍ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଡ଼ପିଠା ଏବଂ ସ୍ୱେଶାଲ୍ ରଜ ପାନର ଚାହିଦା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଛୁଟି ଦିନରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଘରେ ରହି ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗାଁ ଗହଳି ହେଉ ବା ସହରର ପାର୍କ, ସବୁଠି ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ପାରିବାରିକ ମେଳି ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ଆଖପାଖର ସାହିପଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ  ଖେଳକୁଦର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ପାରମ୍ପରିକ ବାହ୍ୟ ଖେଳ (ଆଉଟ୍‌ଡୋର୍ ଗେମ୍ସ) ଏବଂ ଦୋଳି ଖେଳିବାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଅନେକ ଲୋକ ଘର ଭିତରେ ବସି ତାସ ଏବଂ ଲୁଡୋ ଭଳି ଇନ୍‌ଡୋର୍ ବୋର୍ଡ ଗେମ୍ସର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଶେଷ କରି ରଜ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଖେଳାଯାଇଥାଏ। ରଜର ଏହି ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ଦ୍ଵିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କ’ଣ ରହିଛି NCPର ଇତିହାସ? ଯେଉଁଥିରେ ମିଶିବାକୁ…

ED ଅଫିସରେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଜେରା; କୋଟି କୋଟି…

ରଜ ପର୍ବ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ?

ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା ଖାଇବା ବ୍ୟତୀତ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରଜ ପର୍ବର ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନାରୀତ୍ୱ ଏବଂ ବସୁଧା ବା ମାତୃଭୂମିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ନିଜର ବାର୍ଷିକ ରଜସ୍ୱଳା ଚକ୍ର ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଜୁନ୍ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଆଗମନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଆରମ୍ଭକୁ ସୂଚାଇଥାଏ।

ନାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଯେଭଳି ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରଜ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ଓ ନବଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ହଳ କରିବା, ମାଟି ହାଣିବା କିମ୍ବା ଖୋଳିବା ଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ।

ଯେହେତୁ ଏହି ପର୍ବ ନାରୀତ୍ୱର ଉତ୍ସବ, ତେଣୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଝିଅ ଓ ମହିଳାମାନେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଘରର କୌଣସି ଭାରି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପିଠାପଣା, ବିଶେଷ କରି ରଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଡ଼ପିଠା ସହିତ ଆରିସା, ମଣ୍ଡା ଏବଂ କାକେରା ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଏହାର ଆନନ୍ଦ ନିଆଯାଇଥାଏ।

ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନେ ପାଦରେ ଅଳତା, ହାତରେ ମେହେନ୍ଦୀ ଏବଂ କପାଳରେ କୁମକୁମ ଓ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାସହ ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ରଜ ଗୀତ ଗାଇ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି।

ଏହି ଉତ୍ସବ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ମଣିଷର କୃତଜ୍ଞତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ସହ ମାଟି, କୃଷି ଏବଂ ମାନବ ଜୀବନ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ରଜ କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ରାମ, ନବୀକରଣ ତଥା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସୂଚାଇଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

କ’ଣ ରହିଛି NCPର ଇତିହାସ? ଯେଉଁଥିରେ ମିଶିବାକୁ…

ED ଅଫିସରେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଜେରା; କୋଟି କୋଟି…

‘SIR-2026’ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଲେ…

TMC ବିଭାଜନ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅଭିଷେକଙ୍କ…

1 of 30,625