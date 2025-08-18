ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅକୁ ଚୋଟ, ପରେ ଟ୍ରେନ ଆଗକୁ ନିଜେ ଡେଇଁଲେ, ଭିଡିଓ କରି କହିଲେ…

ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା

By Rojalin Mishra

ରାଜସ୍ଥାନ: ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ରକ୍ତରେ ବୁଡ଼ିଲା ପରିବାର। ସ୍ୱାମୀ ସାଜିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ମାରି ନିଜେ କଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା।

ସୋମବାର ରାଜସ୍ଥାନ ଝୁନଝୁନୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ସ୍ୱାମୀ ମାରି ନିଜକୁ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା।

ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପୁଅକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇ ନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆରଏସି ବିକାନେରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଇନ୍ଦାଲି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା କନଷ୍ଟେବଳ ରାଜକୁମାର କାଣ୍ଟିୱାଲ ପ୍ରାୟ ସାତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନୟାସର ଗାଁର କବିତା ଦେବଥିଆଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ।

ରାଜକୁମାର ଆରଏସସିରେ ଜଣେ ସୈନିକ ଥିଲେ। କବିତା ଦେବଥିଆ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗରେ ଏଲଡିସି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଥିଲା। ଯାହା ଆଜି ଭୋରରୁ ରକ୍ତରେ ଭିଜିଥିଲା।

ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ

ପ୍ରକୃତରେ କବିତା ତାଙ୍କ ପିଲା ସହିତ କିଷାନ କଲୋନୀରେ ଏକ କୋଠାରେ ଭଡ଼ାରେ ରୁହନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ଭୋର ଚାରିଟା ସମୟରେ କବିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା।

ଜୋରଦାର ଝଗଡ଼ା ପରେ ରାଜକୁମାର କବିତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଉଭୟଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ରାଜକୁମାର ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ।

ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଉଭୟ ମା’ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କବିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜୟପୁର ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ କବିତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟ କଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ୍ ସାରା ରକ୍ତରେ ଭିଜୁଥିଲା।

ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା

ପୁଲିସ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚିଦାୱା କୃଷି ମଣ୍ଡି ନିକଟସ୍ଥ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିକଟରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମୃତଦେହ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ମିଳିଥିଲା।

ରାଜକୁମାର ଏହି ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରଖି ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ରେଳ ଡ୍ରାଇଭର ମୃତଦେହକୁ ରତନଶହରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ମୃତଦେହକୁ ବାଗଡ ସିଏଚ୍ସିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା
ଗତ ମାସ ଜୁଲାଇ ୧୨ ତାରିଖରେ କବିତା ଏବଂ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଏକ ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।

ଯଦି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟେ ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ବଞ୍ଚିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହରିୟାଣାର ବାସିନ୍ଦା ବିକ୍ରମଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜକୁମାର ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନକରିବାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି।

ରାଜକୁମାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭିଡିଓ 

ଏହି ସମୟରେ, ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଏକ ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଭିଡିଓ ରାଜକୁମାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ।

ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ। ଏହା ସହିତ, ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କବିତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି।
ରାଜକୁମାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କବିତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରମଙ୍କର।

ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ – ସ୍ତ୍ରୀ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ

ଅଡିଓରେ, ରାଜକୁମାର ନିଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ଭିଡିଓରେ, ରାଜକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିକ୍ରମଙ୍କର ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି।

ଏହା ଦେବରୋଡର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ରାଜକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କବିତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ।

ଯଦି ସେ ୧୮ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।

