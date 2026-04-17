ଝିଅ ଜନ୍ମେ ମିଳିବ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ

ଲାଡୋ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ସର୍ବଦା ପଛୁଆ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଆସୁଛି। ଏହି ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ୨୦୨୪ ମସିହାରେ “ଲାଡୋ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା” ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ସରକାର ଝିଅମାନଙ୍କ ଲାଳନପାଳନ ପାଇଁ କିଛି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ, ସରକାର ଏହି ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ‘ଲାଡୋ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା’ ରେ ₹୫୦,୦୦୦ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଝିଅମାନଙ୍କ ଲାଳନପାଳନ ପାଇଁ ସହାୟତା ₹୧୦୦,୦୦୦ ରୁ ₹୧.୫୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଶି ଏହି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ୧୦୦% ନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ସରକାର ସାତଟି କିସ୍ତିରେ ₹୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅନଲାଇନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ।

କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ: “ଲାଡୋ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା” ସୁବିଧା କେବଳ ସେହି ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଝିଅ ଅଛି। ଏହି ସୁବିଧା ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଜନ୍ମିତ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଆବେଦନ ଅଫଲାଇନରେ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଏହା ମାଗଣା। ଯଦି କେହି ଏହି ଯୋଜନା ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଫି ମାଗନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତୁ।

ମା’ଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ: ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଝିଅର ମା’ ରାଜସ୍ଥାନର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଝିଅର ଜନ୍ମ ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ତା’ପରେ କିଛି ମାସ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଝିଅ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୂର୍ବ ରାଜଶ୍ରୀ ଯୋଜନାର ବାକି କିସ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟରୁ ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତି ପାଇଁ ପୃଥକ ଆବେଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ; ଶାଳା ଦର୍ପଣ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ କରାଯିବ।

