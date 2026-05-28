ବାଘ ନୁହେଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କର ଜାତୀୟ ପଶୁ, ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଦାବି ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିଲେ ମୁସଲିମ୍ ସଂଘ
ଗାଈକୁ ‘ଜାତୀୟ ପଶୁ’ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ମୁସଲିମ୍ ସଂଗଠନର ଦାବି
National Animal: ବକ୍ରି ଇଦ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ଦାବି କଲେ ମୁସଲିମ୍ ସଂଘ । ବାଘକୁ ହଟେଇ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁକଲେ ଦାବି । ଗାଈକୁ ଭାରତର “ଜାତୀୟ ପଶୁ” ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ଦାବିରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ‘ରାଜସ୍ଥାନ ହଜ୍ ୱେଲଫେୟାର ସୋସାଇଟି’ର ସଦସ୍ୟମାନେ ରାଜପଥକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ‘ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍’ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ସୋସାଇଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶେଖ୍ ହାଜି ନିଜାମୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗୋ-ହତ୍ୟା ଏବଂ ଗୋ-ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଉପୁଜୁଥିବା ହିଂସା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବା।
ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପବିତ୍ର କୋରାନ ସର୍ବଦା ଭାତୃଭାବ ଏବଂ ଭଲପାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସୋସାଇଟିର ଏହି ଦାବି ସେହି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଗୋ-ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଘଟୁଥିବା ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଙ୍ଗ୍ (ଉତ୍ୟକ୍ତ ସମୁଦାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା) ଘଟଣା ଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିଛି।
ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନା ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଏ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗାଈକୁ ଜାତୀୟ ପଶୁର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ।”
ଜମିୟତ ଉଲେମା-ଇ-ହିନ୍ଦଙ୍କ ସମାନ ଅପିଲ୍
ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ‘ଜମିୟତ ଉଲେମା-ଇ-ହିନ୍ଦ’ର ସଭାପତି ଅରସାଦ ମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେ, ଗାଈକୁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଘୃଣାର ରାଜନୀତି ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଅଯଥା ଜୀବନହାନିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।
ମଦାନୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗାଈକୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ମାନି ପୂଜା କରନ୍ତି, ତେଣୁ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ମୁସଲିମ୍ ନେତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଗୋ-ହିଂସା ବିବାଦର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଧର୍ମର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।