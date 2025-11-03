(VIDEO)Road Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ମିନିଟରେ 50 ଜଣଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଲା ବେକାବୁ ଡମ୍ପର, 14 ମୃତ

ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଚାରିଆଡ଼େ ରକ୍ତର ବନ୍ୟା । ଏକ ବେକାବୁ ଡମ୍ପର ୧୦ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ୧୪ ଜଣଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଡମ୍ପର ଅତି କମରେ ୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଇଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳର ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା CCTVରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା । ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ।
जयपुर में यमराज बनकर सड़क पर उतरा डंपर!
60 से ज्यादा लोगों को रौंदा, 19 की हुई मौत
इस CCTV वीडियो को देखकर कांप जाएगी रूह#JaipurNews #Rajasthan #RoadAccident pic.twitter.com/0ADkFT7MNV
— अभिषेक ‘अजनबी’ ✍🏻 (@abhishekAZNABI) November 3, 2025
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ’ଣ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ବେକାବୁ ଡମ୍ପରଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଏବେବି ଚାପି ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ହରମାଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋହାମଣ୍ଡି ରୋଡରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା।
ବେକାବୁ ଡମ୍ପରଟି କାର ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ ସମେତ ୧୦ଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ SMS ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି।
ଗତକାଲି ଯୋଧପୁରରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 15 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା
ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଫାଲୋଡି ଜିଲ୍ଲାର ମାତୋଡାରେ ରାସ୍ତାକଡରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରଲରକୁ ଏକ ଟେମ୍ପୋ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 15 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭକ୍ତମାନେ କୋଲାୟତରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଯୋଧପୁର ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ରାଜସ୍ଥାନର ରାସ୍ତାରେ ଘଟୁଥିବା ଏପରି ଘଟଣା ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି।