IPL 2026 ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିଗ୍ଗଜ ହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚ୍ !

ଏହି ଦିଗ୍ଗଜ ହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚ୍ !

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL 2026 ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଟିମ୍ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ IPL ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରିଥିଲା । ସେମାନେ ଅଧିନାୟକ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ CSK ର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସ୍କ୍ବାର୍ଡରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ।

ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିନାୟକ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣରେ, ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଥିଲେ, ଯିଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗାକାରା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜରେ ଡାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ।

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ 2026 ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକା

ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ

ଶିମରୋନ୍ ହେଟମାୟର

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ

ଶୁଭମ ଦୁବେ

ଲୁଆନ-ଡ୍ରେ ପ୍ରିଟୋରିଅସ୍

ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍

ରିଆନ୍ ପରାଗ

ଯୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର

ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ

ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା

ଯୁଧବୀର ସିଂହ

କ୍ୱେନା ମଫାକା

ନାଣ୍ଡ୍ରେ ବର୍ଗର

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଟ୍ରେଡ୍

ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (ଇନଷ୍ଟଡ୍)

ସାମ୍ କରନ (ଇନଷ୍ଟଡ୍)

ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରିରା (ଇନଷ୍ଟଡ୍)

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ଇନଷ୍ଟଡ୍)

ନୀତୀଶ ରାଣା (ଇନଷ୍ଟଡ୍)

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦଳରେ 9ଟି ଖାଲି ସ୍ଥାନ

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ 13 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଛି ଏବଂ 3 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସ୍କ୍ବାର୍ଡରେ ସାମିଲ କରିଛି । ଏହି ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଟନ୍ତି। ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ସାମ କରନ ଏବଂ ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରେରା ଟ୍ରେ଼ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ନୀତିଶ ରାଣା ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଛି।

IPL 2026 ନିଲାମ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ?

ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର 19ତମ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ନିଲାମ ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ଏକ ଦିନିକିଆ ମିନି ନିଲାମ ହେବ। ନିଲାମ ଆବୁଧାବିରେ ହେବ, ଯାହା BCCI ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି।

