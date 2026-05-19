IPL ୨୦୨୬ ମଝିରେ ହଠାତ୍ ବଦଳିଲେ RR ଅଧିନାୟକ, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦ

ଏହି ଖେଳାଳି ହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଆଜି (୧୯ ମଇ), ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସିଜିନର ୬୪ତମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଅଧିନାୟକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।

ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା:

ଟସ୍ ପକାଇବାକୁ ପଡିଆକୁ ଆସି ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜସ୍ଥାନର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାହାରେ ରହିବେ।

ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଥିଲେ, “ତାଙ୍କର ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ, ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଖେଳୁନାହାଁନ୍ତି।”

ହେଲେ, ପରାଗ କେତୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାହାରେ ରହିବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ରାଜସ୍ଥାନ ଆଜି ତା’ର ୧୩ ତମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛି, ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ, ଦଳ ପାଖରେ ପ୍ଲେଅଫରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି।

ଅଧିନାୟକକୁ ନେଇ ଜୟସୱାଲ କ’ଣ କହିଲେ:

ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦ ମିଳିବା ବିଷୟରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଅର୍ଥ ରଖେ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଗର୍ବର ବିଷୟ।”

ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:

ପ୍ଲେଅଫ୍ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାରିଟିରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ।

ରାଜସ୍ଥାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ଦଳକୁ ୧୪ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ତା’ପରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟ ଦଳକୁ ୧୬ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଅଫ୍ ସ୍ଲଟ୍ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେବଳ ରାଜସ୍ଥାନର ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ, ରାଜସ୍ଥାନ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ଲେଅଫ୍ କୁ ଯାଇପାରିବ।

