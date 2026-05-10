ହାରିଗଲା RR, କିନ୍ତୁ ଏକାକି ଏହି ୬ଟି ଦଳ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଲେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ରେକର୍ଡ
୬ଟି ଟିମ୍ ଉପରେ କିପରି ଭାରି ପଡିଲେ ବୈଭବ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପୁଣି ଏକ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ମେ ୯ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଠାରୁ ପରାଜୟ ପରେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
କିନ୍ତୁ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସେହି ସମାନ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏକାକୀ ଅନ୍ୟ ଛଅଟି ଦଳକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକଙ୍କ ଏହି ରେକର୍ଡ କ’ଣ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କିପରି ଛଅଟି ଦଳକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
୬ଟି ଟିମ୍ ଉପରେ କିପରି ଭାରି ପଡିଲେ ବୈଭବ:
IPL ୨୦୨୬ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛଅଟି ଦଳ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପାୱାରପ୍ଲେ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବା ସହିତ ଜଡିତ।
IPL ୨୦୨୬ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୨ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାୱାରପ୍ଲେ ସମୟରେ ଛଅଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ମାରିଥିବା ମୋଟ ଛକା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ।
IPL ୨୦୨୬ର ୫୨ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ପାୱାରପ୍ଲେ ସମୟରେ ୨୯ଟି ଛକା ମାରିଛି। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ୨୮ଟି ଛକା ମାରିଛି, ଯେତେବେଳେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ୨୪ଟି ଛକା ମାରିଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ୨୨ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
ଅଭିଷେକଙ୍କ ରେକର୍ଡ କିପରି ଭାଙ୍ଗିଲେ ବୈଭବ:
IPL ୨୦୨୬ର ପାୱାରପ୍ଲେ ସମୟରେ ଛକା ମାରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କେବଳ ଛଅଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଗୋଟିଏ IPL ସିଜିନରେ ପାୱାରପ୍ଲେ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ରଖିଥିଲେ; ସେ IPL ୨୦୨୪ରେ ପାୱାରପ୍ଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୯ଟି ଛକା ମାରି ଏହି ଭିନ୍ନତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତଥାପି IPL ୨୦୨୬ ପାୱାରପ୍ଲେରେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୂର୍ବରୁ ୩୨ଟି ଛକା ମାରିସାରିଛନ୍ତି।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗୋଟିଏ IPL ସିଜିନରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ନାହାଁନ୍ତି।
IPL ୨୦୨୬ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ୪୦ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଗୋଟିଏ ସିଜିନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ରେକର୍ଡ ୪୨ଟି ଛକା। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସେହି ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବେ।