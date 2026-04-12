IPL 2026: ଡଗଆଉଟରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ରାଜସ୍ଥାନ ମ୍ୟାନେଜର, ACSUର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ଆଇପିଏଲରେ ଶ୍ରେଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଉଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ..
ମୁମ୍ବାଇ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ଦଳ ମଇଦାନରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କ୍ରମାଗତ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସାରିଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି। ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଡଗ୍ଆଉଟ୍ରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜର ରୋମି ଭିନ୍ଦର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ସହ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଗୁୱାହାଟୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ (ପ୍ରାୟ ୧୧ତମ ଓଭର) ଡଗ୍ଆଉଟ୍ରେ ମ୍ୟାନେଜର ରୋମି ଭିନ୍ଦର ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଚଲାଉଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ନିୟମ କ’ଣ କହୁଛି? : BCCI ର ‘ପ୍ଲେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଏରିଆ’ (PMOA) ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଡଗ୍ଆଉଟ୍, ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ବସୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବା କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ। କେବଳ ଟିମ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟେବୁଲ୍ରେ ସୀମିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥାଏ। ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଅନୁମତି ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଡଗ୍ଆଉଟ୍ରେ ଏହା ନିୟମର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ।
କାହିଁକି ଏହା ଗୁରୁତର ବିଷୟ? : ଏହି ଘଟଣାଟି ଆଣ୍ଟି-କରପସନ୍ (ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧୀ) ନିୟମ ସହ ଜଡ଼ିତ। ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାହାର ଦୁନିଆ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଭୟ ଥାଏ। ଜଣେ ଆଇପିଏଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କିନ୍ତୁ ଡଗ୍ଆଉଟ୍ରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ବସି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ‘ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି’। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ନିୟମର ବିରୋଧାଚରଣ।
BCCI ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ପଦକ୍ଷେପ : ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, BCCI ର ଆଣ୍ଟି-କରପସନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ୟୁନିଟ୍ (ACSU) ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମ୍ୟାନେଜର ରୋମି ଭିନ୍ଦରଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ କଡ଼ା ଜୋରିମାନା କିମ୍ବା ନିଷେଧାଦେଶ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ଆଇପିଏଲ୍ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଲଳିତ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଟିମ୍ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? : ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଯୁବ ଖେଳାଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ସାରା ଦେଶ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଏହି ବିବାଦ ଦଳର ମନୋବଳ ଏବଂ ଛବି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆଇପିଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ୍ ଉପରେ, ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି।
ଖେଳ ସହିତ ନିୟମର ଅନୁଶାସନ ରକ୍ଷା କରିବା IPL ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଘଟଣା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ସଦୃଶ ହେବ।