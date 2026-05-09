IPL ମଝିରୁ ହଠାତ୍ ଅଧିନାୟକ ବଦଳାଇଲା RR, ରିୟାନ ପରାଗ ଦଳରୁ ବିଦା, କାହିଁକି ନିଆଗଲା ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି
କାହିଁକି ରିୟାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) IPL ୨୦୨୬ର ମଝିରେ ହଠାତ୍ ଅଧିନାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଶନିବାର, ୯ ମଇରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଦଳ ସିଜିନର ୫୨ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ରାଜସ୍ଥାନର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରୁ ବାଦ୍ ପଡିଛନ୍ତି। ପରାଗଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଟସ୍ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଦଳର ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା।
ରାଜସ୍ଥାନ ରିୟାନ୍ ଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାହାର କଲା:
ଗୁଜୁରାଟ ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ସମୟରେ, ଅଧିନାୟକ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜସ୍ଥାନର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ କାହିଁକି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେନି।
ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କାରଣରୁ ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନର ଅଂଶ ହୋଇପାରି ନାହାଁନ୍ତି।
ରିୟାନ ପରାଗ କେବେ ଫେରିବେ:
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁନରାଗମନ କରିବେ। ହେଲେ, ସେ କେତେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିପାରିବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଆଘାତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାଁନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଏହା କେତେ ଗମ୍ଭୀର।
ଏହି ସିଜନରେ ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମ:
ରିୟାନ ପରାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସିଜିନରେ ଖରାପ ଫର୍ମ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ୧୦ଟି ଇନିଂସରେ ୨୩ ହାରରେ ମାତ୍ର ୨୦୭ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ୧୦ଟି ଇନିଂସରେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ଦଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇ ରହିଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ପରାଗଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ସେ ୯୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ୮୨ଟି ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପରାଗ ୨୫.୬୯ ହାରରେ ଏବଂ ୧୪୨.୦୬ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ୧,୭୭୩ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ୮ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ୯୫ ରନ୍ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରିୟାନ ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ IPLରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବଳ ରାଜସ୍ଥାନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ର ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି।