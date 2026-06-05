ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଥମ ଇବୋଲା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ !
ଜୟପୁରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଗାଣ୍ଡାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ଇବୋଲା ଭୂତାଣୁର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି।
ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନରେ ଇବୋଲା ଭୂତାଣୁର ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉଗାଣ୍ଡାରୁ ଜୟପୁର ଆସିଥିବା ଜଣେ ବିଦେଶୀ ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ଇବୋଲା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସତର୍କ ହୋଇଉଠିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଉକ୍ତ ମହିଳା ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଶାରଜାହରୁ ଜୟପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରେ ଇବୋଲା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜୟପୁରର ଆର.ୟୁ.ଏଚ.ଏସ୍ (RUHS) ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ କଡ଼ା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଅଲଗା (Isolation) ରଖାଯାଇଛି।
ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଣେର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି। RUHS ହସ୍ପିଟାଲର ଅଧୀକ୍ଷକ ଅନିଲ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଇବୋଲା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଣେ ସୁଦାନୀ ନାଗରିକଙ୍କଠାରେ ଜ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିମାନବନ୍ଦରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅଲଗା କରି ସିକନ୍ଦରାବାଦର ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରୋଗୀଙ୍କ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ‘ସେଣ୍ଟର ଫର ସେଲୁଲାର ଆଣ୍ଡ ମଲିକୁଲାର ବାୟୋଲୋଜି’ (CCMB)କୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କଙ୍ଗୋ, ଉଗାଣ୍ଡା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ଉଗାଣ୍ଡାରେ ଇବୋଲା ରୋଗର ପ୍ରକୋପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ୨୦୨୬ ମସିହା ମେ ୧୭ ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ଏକ ‘ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି’ (PHEIC) ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେହିପରି ‘ଆଫ୍ରିକା ସେଣ୍ଟର ଫର ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍’ (Africa CDC) ମଧ୍ୟ କଙ୍ଗୋ ଓ ଉଗାଣ୍ଡାରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ବୁଣ୍ଡିବୁଗ୍ୟୋ (Bundibugyo) ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଇବୋଲା ଭୂତାଣୁକୁ ମହାଦେଶୀୟ ସ୍ତରରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି (PHECS) ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମେ ୨୨ରେ WHO ର ଜରୁରୀକାଳୀନ କମିଟି ବିମାନବନ୍ଦର ଭଳି ପ୍ରବେଶ ପଥଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଗ ନିରୂପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏଥିସହ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ଉଗାଣ୍ଡାର ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷକରି ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନରେ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଛି। ଇବୋଲା ରୋଗ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତର ଭାଇରାଲ୍ ହେମୋରେଜିକ୍ ଜ୍ୱର, ଯାହା ବୁଣ୍ଡିବୁଗ୍ୟୋ (Bundibugyo) ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଅଧିକ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂତାଣୁକୁ ରୋକିବା କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟିକା କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିନାହିଁ। ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବୁଣ୍ଡିବୁଗ୍ୟୋ ଇବୋଲା ଭୂତାଣୁର କୌଣସି ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସି-୧୭ ଗ୍ଲୋବମାଷ୍ଟର-୩ ବିମାନ ଜରିଆରେ ଭାରତ ଉଗାଣ୍ଡାକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଡାକ୍ତରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଛି। ବାୟୁସେନା ‘ଏକ୍ସ’ (X) ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ସହାୟତାର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କହିଛି ଯେ, ମାନବିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଭାରତ କିଭଳି ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଏହି ମିଶନ ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଆଫ୍ରିକୀୟ ୟୁନିଅନ୍ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ, ଆଫ୍ରିକାରେ ଇବୋଲା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ‘ଆଫ୍ରିକା ସିଡିସି’ (Africa CDC) କୁ ଏହି ଜରୁରୀ ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ, ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇବୋଲା ରୋଗର ମୁକାବିଲା କରିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ମେ ୨୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ ୨.୫ ଟନ୍ ଜରୁରୀ ଡାକ୍ତରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ, ମେଡିକାଲ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଉଗାଣ୍ଡାର କାମ୍ପାଲାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ଏହାପରେ ଆଫ୍ରିକା ସିଡିସି (Africa CDC) ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତାଲିକା ପାଇବା ପରେ, ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୪୩ ଟନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଛି। ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ, ରୋଗ ନିରୂପଣ ଓ ନୀରିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, ନମୁନା ପରିବହନ କିଟ୍, ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତିରୋଧକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଔଷଧ ରହିଛି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାମଗ୍ରୀ ୨ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ କାମ୍ପାଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଫ୍ରିକା ସିଡିସିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଭାରତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ବୋଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।