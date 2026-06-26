ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦିର ‘ତାଉ’ ତ ଦେଖନ୍ତୁ! ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆଗରେ ଟେବୁଲ୍ରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ଆରାମ କରୁଥିଲେ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳ
ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦିର ତାଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସାମନାରୁ ଟେବୁଲରେ ଗୋଡ ରଖି କରୁଥିଲେ ଆରାମ, ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ହେଲେ ନିଲମ୍ବିତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନର ଡୁଙ୍ଗରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଥାନା ଭିତରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଫଟୋକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଜଣେ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ (ସସପେଣ୍ଡ) କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଫଟୋରେ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳ ଜଣକ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଡ଼ ରଖି ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଲୋକେ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ଥାନାକୁ ଆସୁଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପୋଲିସର ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବା ପରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାଟି ରାଜସ୍ଥାନର ଡୁଙ୍ଗରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଛିୱାଡ଼ା ଥାନାରେ ଘଟିଛି। ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ନିଜର କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇନଥିଲେ। ଥାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଦୃଶ୍ୟର ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଏକ ସରକାରୀ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଭନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଫଟୋରେ କନଷ୍ଟେବଳ ଜଣକ ଆରାମରେ ଚୌକିରେ ବସି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବାଇଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଅସହାୟ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପୋଲିସର ଏଭଳି ଅହଂକାରୀ ମନୋଭାବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସୌଜନ୍ୟତାର ଅଭାବକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
महोदय @PoliceRajasthan ये नजारा डूंगरपुर जिले के एक थाने का वायरल फोटो बताया जा रहा हैं गरीब जब यह अपनी पीड़ा रिपोर्ट देने गया तो महिला कांस्टेबल किस तरह से वह अपनी टांगे टेबल पर फैला कर बैठी है वह भूल गई कि यह उसके पति का बेड रुम नहीं की टागे फैलाये यह सरकारी ऑफिस में बैठी है… pic.twitter.com/3KL1t6Dy7b
— भील आदिवासी प्रविण डामोर (@PraveenDamor0) June 24, 2026
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଏହି ଫଟୋଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ିବା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହା ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣରେ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଏଭଳି ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଡୁଙ୍ଗରପୁର ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ମାମଲାର ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଏହି ଘଟଣା ଆଉ ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଯେ ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଫଟୋ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଏବଂ ଜନମତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ମାତ୍ର କେଇ ସେକେଣ୍ଡର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ତୁରନ୍ତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ।