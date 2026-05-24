ବାହାଦୂରୀ ମାରି ଟ୍ରେନ ଉପରେ ସେଲଫି ନେଉଥିଲେ ଯୁବକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

ରବିବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାତ ଉପରେ ସେଲ୍‌ଫି ନେଉଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଲାଗି ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ରବିବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାତ ଉପରେ ସେଲଫି ନେବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ଯୁବକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ପାଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଗୁରୁତର ଭାବେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆହତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜ କୁମାର। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରାଜ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ବଗି ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ସେଲଫି ଓ ଭିଡିଓ (ରିଲ୍) ବନାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଉପରେ ଥିବା ଅଧିକ ଭୋଲଟେଜ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା।

ଆହତ ଯୁବକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପ୍ରଥମେ ରେଳବାଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ (AIIMS) କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।

ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେଲଫି କିମ୍ବା ରିଲ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ବଗି ଉପରକୁ ନ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋଲଟେଜ୍ ଥାଏ। ତାର ସହ ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ।

