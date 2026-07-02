ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଉଥିବା ରାଜସ୍ଥାନର ପାରମ୍ପରିକ ହଳଦୀ ହଲୱା, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ
ହଳଦୀର ସ୍ୱାଦ ପିତା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଏହାର ହଲୱା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ।
Haldi Halwa Recipe : ହଳଦୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏହାର ହଲୱା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖିଆଯାଏ। ଏହା ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଯାହାକୁ କେବଳ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଶୀତଦିନେ ଏହାର ସେବନ ଅଧିକ କରାଯାଏ।
କଞ୍ଚା ହଳଦୀ, ଦେଶୀ ଘିଅ, କ୍ଷୀର ଏବଂ ଶୁଖିଲା ମେବା (ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ) ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ହଲୱା ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବା ସହିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି (ଇମ୍ୟୁନିଟି) ବଢ଼ାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ହଳଦୀ ହଲୱା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଲେଖାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ହଳଦୀ ହଲୱା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଏକ ସହଜ ରେସିପି ସେୟାର୍ କରୁଛୁ।
ହଳଦୀ ହଲୱା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ?
ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:
କଞ୍ଚା ହଳଦୀ: ୨୫୦ ଗ୍ରାମ
ଫୁଲ୍ କ୍ରିମ୍ କ୍ଷୀର: ୨ କପ୍
ଦେଶୀ ଘିଅ: ୪ ଚାମଚ
ଗୁଡ଼: ଅଧା କପ୍
କାଜୁ: ଅଧା କପ୍
ବାଦାମ: ଅଧା କପ୍
ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି: ୧ ଚାମଚ
ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ: ଅଧା ଚାମଚ
କେଶର: ୫ ଟା କେଶର ସୂତା
ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:
୧. ହଳଦୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ: ପ୍ରଥମେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ତାର ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ କୋରି ଦିଅନ୍ତୁ (କଦ୍ଦୁକସ୍ କରନ୍ତୁ) କିମ୍ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପକାଇ ହାଲୁକା ଦରଦରା କରି ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ।
୨. ହଳଦୀ ଭାଜନ୍ତୁ: ଏକ ମୋଟା ତଳ ଥିବା କଡ଼େଇରେ ଦେଶୀ ଘିଅ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଥିରେ କୋରା ହୋଇଥିବା ହଳଦୀକୁ ପକାଇ ଧୀମା ଆଞ୍ଚରେ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜନ୍ତୁ, ଯେପରି ହଳଦୀର କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଲିଯିବ।
୩. କ୍ଷୀର ଓ ଗୁଡ଼ ମିଶାନ୍ତୁ: ଏବେ ଏଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ କ୍ଷୀର ଢାଳନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗୋଳାଉଥାନ୍ତୁ। କ୍ଷୀରକୁ ହଳଦୀ ସହିତ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେପରି ତାହା ପ୍ରାୟ ଶୁଖିଯିବ। ମିଶ୍ରଣଟି ସାମାନ୍ଯ ବହଳିଆ ହୋଇଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚକୁ ଧୀମା କରି ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ମିଶାନ୍ତୁ।
୪. ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକାନ୍ତୁ: ଗୁଡ଼ ପକାଇବା ପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଗୋଳାଉଥାନ୍ତୁ, ଯେପରି ଗୁଡ଼ଟି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୁଡ଼ ପକାଇବା ପରେ ଆଞ୍ଚ ଜମା ବି ବଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଏଥିରେ କାଜୁ, ବାଦାମ, ପିସ୍ତା, ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ।
୫. ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ: ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ହଲୱାରୁ ଘିଅ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଉପରେ କେଶର ଏବଂ କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ଶୁଖିଲା ମେବା (ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ) ପକାଇ ଗରମାଗରମ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ।