ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ବନିଗଲା ୧୮ ବର୍ଷର ଝିଅ, କ୍ରେଜ ଦେଖି ରାଗିଗଲେ ବାପା, କହିଲେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି ଲୋକ
ସବୁକିଛି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା
ମୁମ୍ବାଇ: ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଖାନଙ୍କ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ “ଦି ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ୍” ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ପ୍ରିମିୟର୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ସିରିଜ୍, ଅଭିନେତା ରଜତ ବେଦୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ।ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହଜିଯାଇଥିବା ରଜତ ବେଦୀଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଲାଇମଲାଇଟ୍କୁ ଆଣିଛି ଏହି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍।
କିନ୍ତୁ ଏହି ସିରିଜ୍ କେବଳ ରଜତ ବେଦୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଭାନ ଏବଂ ଝିଅ ବୀରାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଇଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି, ରାତାରାତି ବୀରାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା କ୍ରେଜ ପାଲଟିଛି।
ରଜତ ବେଦୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ “ଦି ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ୍”ର ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
ହଠାତ୍, ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କରୀନା କପୁର ଖାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ରଜତ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଲୋକପ୍ରୀୟତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କିପରି ସବୁକିଛି ରାତାରାତି ବଦଳିଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ବୀରା ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି।ରଜତ ବେଦୀ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୀରା ବେଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, “ମୋ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଯୋଜନା କରୁଛି।
କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲା। ହେଲେ କିଛି ଦିନର ଚର୍ଚ୍ଚା ତାକୁ ଲାଇମ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ସେ ଚାହୁଁଛି ଗ୍ଲାମାର ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ। ସେ ଏବେ ମଡେଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛି। ସେ ବହୁତ ସରଳ ଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଏବେ କଲେଜରେ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛି। ତା’ପରେ ମୁଁ ଡିଜାଇନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ରଜତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ, “ସେ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଇଛି। ଅଫର ଏବେ ବି ଆସୁଛି। ଲୋକମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ତାଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଉଛନ୍ତି। ସେ ମାତ୍ର ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସର। ମୁଁ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି।
ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ମୁଡ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବୁ କ’ଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଡେଲିଂ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ’ଣ ହେବ ତାହା ସମୟ କହିବ। ଝିଅକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ରଜତ ବେଦୀ କହିଥିଲେ, “ବାପା ପଛରେ ସବୁବେଳେ ବାପା ରହିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।”