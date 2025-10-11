BJPରୁ ଲଢ଼ିବେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ! ନିରାଶ ନବୀନ, ଗଲା ନୂଆପଡା ଆସନ; BJDର ଖେଳ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେଲା BJP
BJPରୁ ଲଢ଼ିବେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ! ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ନୂଆପଡ଼ା ବିଜୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେଡି ନା ଲିଭେଇବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବିଜେପି।ଏବେ ନଜରରେ ନୂଆପଡା ଆସନ। ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନୂଆପଡାରେ ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ଦଳ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ନୂଆପଡା ଦଖଲ କରିଥିଲା । ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ୬୧ ହଜାର ୮୨୨ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଁ ବୃହତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତର ବିଜେଡି ଏହି ଆସନ ଦଖଲ କରିଛି। ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନୂଆପଡାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଦଳ ଓ ସ୍ବର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅତୁଟ ରହିବ ବୋଲି ବିଜେଡି କହୁଥିଲା ।
କିନ୍ତୁ ଏହାପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଖେଳ ଏକଦମ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ପ୍ଲାନ କରିସାରିଲେଣି । ବିଜେପି ଜାଣିଛି ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ହାତେଇବାରେ ବିଜେଡି ମାହିର । କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ବିଜେପିରେ ମିସେଇଦେବା ତେବେ ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ସବୁ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଆସିବ । ତାପରେ ବିଜେଡିକୁ ଚକମା ଦେଇ ନୂଆପଡା ଆସନ ହାତେଇବା ବିଜେପି ।
ସୂଚନାମୁତାବକ ନୂଆପଡା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ନେଇ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବୈଠକ କରିଥିଲା । ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏଲ ସନ୍ତୋଷ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହାପରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନକରିବ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିଷ୍ପତି ନେବ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ।
ସୂଚନାମୁତାବକ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ନୂଆପଡା ଦଖଲ କରିଥିଲା । ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ୬୧ ହଜାର ୮୨୨ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଁ ବୃହତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତର ବିଜେଡି ଏହି ଆସନ ଦଖଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଦଖଲ କରିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ୨୦୨୪ରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ଭୁଲ୍ କରିଥିଲା। ଏଥର ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ।
ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ନୂଆପଡା ଆସନରୁ ଚାରିଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବାବେଳେ ତିନି ଥର ବିଜେଡି ଟିକେଟରୁ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ । ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଢୋଲକିଆ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିଜେଡି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ଯେଉଁ ଆସ ବାନ୍ଧିଥିଲା ତାହା ଲାଗୁଛି ଚୁରମାର ହେବ । ଆଜି ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ନୂଆପଡା ଆସନ କାହାର ହେବ?