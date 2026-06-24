ସିଏମ୍ ବିଜୟ ବିବାଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ କୋହ
ରଜନୀକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି; ମୁଁ କିଛି କହିଲେ ଲୋକେ ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଚୁପ୍ ରହିଲେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି।
ଚେନ୍ନାଇ: ‘ମୁଁ କହିଲେ ବିବାଦ। ଚୁପ୍ ରହିଲେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ!’ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଏହି ଡାଇଲଗ୍କୁ ନେଇ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବେସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଅଭିନେତାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟଙ୍କ ବିବାଦ ଉପରେ ସେ ଏମିତି କହିଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
ସାଉଥର ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ପୁଣିଥରେ ନିଜ ବୟାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ନିଜର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ‘ଧର୍ମନ’ର ଟାଇଟଲ୍ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ସେହି ସବୁ ବିବାଦ ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି।
ରଜନୀକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି; ଏବେ ମୋତେ ସାର୍ବଜନୀନ ମଞ୍ଚରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍କୋଚ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। କାରଣ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟାନ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ରଜନୀକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି।
ରଜନୀକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି; ମୁଁ କିଛି କହିଲେ ଲୋକେ ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଚୁପ୍ ରହିଲେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି।
ରଜନୀକାନ୍ତ ହାଲୁକା ମିଜାଜ୍ରେ କହିଛନ୍ତି; କେବେ କେବେ ଲୋକେ ପଚାରନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୋ ପାଟିରେ କିଛି ରଖାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ପରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଏକ ବୟାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୟଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟ ପରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆହୁରି ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ବିଜୟଙ୍କ ସଫଳତାରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଗୁଜବର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ରଜନୀକାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ କହିଥିଲେ; ମୁଁ ବିଜୟଙ୍କୁ ବିଜୟର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି।
ରଜନୀକାନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ସହ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଈର୍ଷା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବୟସ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରଜନୀକାନ୍ତ କହିଥିଲେ; ଆମ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ୍ ହେବନାହିଁ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଫିଲ୍ମ ‘ଧର୍ମନ’ର ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା; ବିଜୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ କି? ଏହା ଉପରେ ରଜନୀକାନ୍ତ କହିଥିଲେ; ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ନକରି ଫୋନରେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି।
ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବେଶ୍ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସେହି ବୟାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା।