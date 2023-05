୨୮ ବର୍ଷ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରିଲେ ରଜନୀକାନ୍ତ ! ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍

ମୁମ୍ବାଇ : ଦୀର୍ଘ ୨୮ ବର୍ଷ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରିଛନ୍ତି ରାଜନୀକାନ୍ତ । କେବଳ ଫେରି ନାହାଁନ୍ତି , ଡନ୍ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଉପରେ ରାଜ କରିବେ । ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଓ ଶତ୍ରୁ ଦମନ ଷ୍ଟାଇଲେ ତାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜନୀକାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ରିଲିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଲାଲ ସଲାମ’ରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଲୁକ୍ ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଝିଅ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରଜନୀକାନ୍ତ ‘ଲାଲ ସଲାମ’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି। ୮ ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଚେୟାରକୁ ଫେରୁଥିବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ତାଙ୍କ ପିତା ‘ପାୱାର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ’ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ‘ଲାଲ ସଲାମ’ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ରଜନୀ ଚରିତ୍ର ‘ଲାଲ ସଲାମ’ରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତୀତର ସଂଯୋଗ ଅଛି ।

Everyone’s favourite BHAI is back in Mumbai 📍 Make way for #Thalaivar 😎 SuperStar 🌟 #Rajinikanth as #MoideenBhai in #LalSalaam 🫡

‘ଲାଲ ସଲାମ’ର କାହାଣୀ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ର

ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ପିରିୟଡ ଡ୍ରାମା, ଯାହାର କାହାଣୀ ୯୦ ଦଶକର ମୁମ୍ବାଇ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ‘ଲାଲ ସଲାମ’ର କାହାଣୀରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିବ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାମିଲ ତାରକା ବିଷ୍ଣୁ ବିଶାଲ ଏବଂ ବିକ୍ରାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି । ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ କିଛି ଖବରକାଗଜ କ୍ଲିପିଂ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦଙ୍ଗାର ଖବର ଲେଖାଯାଇଛି। ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁମ୍ବାଇର ଡନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଏହି ବିବରଣୀ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

#LalSalaam 🫡 to everyone out there!

We are extremely delighted to announce our next project, with the one & only Superstar 🌟 @rajinikanth in a special appearance!

Directed by @ash_rajinikanth 🎬

Starring @TheVishnuVishal & @vikranth_offl in the leads 🏏

Music by @arrahman 🎶 pic.twitter.com/aYlxiXHodZ

— Lyca Productions (@LycaProductions) November 5, 2022