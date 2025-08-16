ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ‘କୁଲି’, ଭାଙ୍ଗିଲା ଏହିସବୁ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା 'କୁଲି'।
ମୁମ୍ୱାଇ: ଏବେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ ମଚାଉଛି ଫିଲ୍ମ ‘କୁଲି’। ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ। ହଁ ରଜନୀକାନ୍ତ ହୁଏତ ୭୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ଏବେ ବି ରହିଛି।
ନିକଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଲୋକେଶ କନାଗରାଜଙ୍କ ‘କୁଲି’ ଟିକେଟ୍ ଓ୍ୱିଣ୍ଡୋରେ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନରେ ଅନେକ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି।
ଥାଲାଇଭା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ‘କୁଲି’ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ‘କୁଲି’ର ଏହି ବିରଳ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଦବଦବା: ‘କୁଲି’ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି। ଏହା ଲୋକେଶ କନାଗରାଜଙ୍କ ପୂର୍ବ ଫିଲ୍ମ ‘ଲିଓ’କୁ ପଛରେ ପକାଇ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନିଂ କରିଛି। ଗତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହି ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଫିଲ୍ମ ୧୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା।
୨୦୨୫ରେ ଏକ ଭଲ ଓପନିଂ: ‘କୁଲି’ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୧୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଏହି ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମର ସର୍ବାଧିକ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି।
ଏହି ଫିଲ୍ମ ରାମ ଚରଣ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କ ‘ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର’ର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଯାହା ୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ଏବଂ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ‘ୱାର୍ ୨’ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯାହା ୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା।
ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ସିନେମା: ଇତିହାସରେ କେବଳ ତିନୋଟି ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଛି ଯାହାର ଓପନିଂ ‘କୁଲି’ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ରହିଛି।
ଏଥିରେ ‘RRR’ (୨୨୩ କୋଟି), ‘Kalki 2898 AD’ (୧୭୮ କୋଟି), ଏବଂ ‘Salaar’ (୧୫୮ କୋଟି) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ‘Pushpa 2’, ‘Bahubali 2’ ଏବଂ ‘KGF 2’ ହେଉଛି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିବା ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ।
୨୦୨୫ର ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ:
ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁଇ ଦିନରେ ‘କୁଲି’ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୨୫୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଭାରତରେ ୧୧୮ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି। ଏହିପରି ଏହା ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ ‘ଗୁଡ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଅଗ୍ଲି’କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି, ଯାହା ଥିଏଟରରେ ୨୪୮ କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା।
ତାମିଲ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଦିନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରି-ସେଲ୍: ‘କୁଲି’ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି ୧୦୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରି-ସେଲ୍ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା ଯାହା ଯେକୌଣସି ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ।
୨୦୨୫ର ପ୍ରଥମ ୧୦୦ କୋଟି ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ: ‘କୁଲି’ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନରେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ୧୦୦ କୋଟି ଆୟ କରି ପ୍ରଥମ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ୨.୦ ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ ଲିଓ ତିନି ଦିନରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ତୃତୀୟ ଦିନରେ କୁଲି ଏତେ ରୋଜଗାର କରିଛି: ‘କୁଲି’ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ୩୦୦ କୋଟି ଏବଂ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଡକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି।
‘କୁଲି’ର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ‘ପୁଷ୍ପା 2: ଦି ରୁଲ୍’, ‘RRR’, ‘ବାହୁବଳୀ 2: ଦି କନକ୍ଲୁଜନ୍’, ‘KGF ଚାପ୍ଟର 2’, ‘କଳକି 2898 AD’ ଏବଂ ‘ଜୱାନ୍’ ଠାରୁ ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗରେ ଅଛି।
କୁଲିର ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟ୍: ଲୋକେଶ କାନାଗରାଜଙ୍କ ‘କୁଲି’ରେ ରଜନୀକାନ୍ତ, ନାଗାର୍ଜୁନ, ଶ୍ରୁତି ହାସନ, ସୋବିନ୍ ଶାହିର, ଆମୀର ଖାନ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଏକ ବଡ଼ ସଂଗୀତ କାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।