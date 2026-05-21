ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧ ଦିବସ । ଏହି ଦିନରେ ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ବୀରଭୂମୀରେ ବାପାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଲେ; ପାପା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଗଢ଼ିବ । ଏଥିସହ ରାଜୀବଙ୍କ ସହ ନିଜ ପିଲା ଦିନର ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାପା, ଆପଣ କୁଶଳ, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ମଜବୁତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ । ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି । ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଓ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ରହିବ ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଥିଲେ ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବୀରଭୂମୀରେ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ବାପାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁ ଖଡ଼ଗେ, ମାଆ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ଭଉଣୀ ତଥା ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା, ସାଂସଦ କେସି ଭେଣୁଗୋପାଳ ଆଦି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁ ଖଡ଼ଗେ କହିଥିଲେ, ଭାରତ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଯୁବ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଯାହା ମଜବୁତ, ସ୍ୱାଧୀନ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମାନବତାର ସେବା କରିବ ବୋଲି ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକା. ୧୯୯୧ ମସିହା ମେ ୨୧ ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସେହି ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଲିବରେଶନ ଟାଇଗର୍ସ ଅଫ ତାମିଲନାଡୁ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟସ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ।

