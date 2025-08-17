ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ; ହୋମ ଥିଏଟରକୁ ବନାଇଲା ପାର୍ସଲ ବୋମା, ପ୍ରେମିକା ଘରକୁ ପଠାଇଲା ‘ମୃତ୍ୟୁ’ ଗିଫ୍ଟ, ପ୍ଲଗ ଲଗାଇବା ମାତ୍ରେ ଢୋ…

ସୈୟାରା ଫିଲ୍ମ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର । ପ୍ରେମିକାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ରଚିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର । ହୋମ୍ ଥିଏଟରରେ ବୋମା ଲୁଚାଇ ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଲା ଗିଫ୍ଟ ।

By Seema Mohapatra

ଛତିଶଗଡ଼: ପାଗଳ ପ୍ରେମିକର ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ । ପ୍ରେମିକା ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଲା ବୋଲି ତା ଘରକୁ ପ୍ରେମିକ ପଠାଇଲା ପାର୍ସଲ ବୋମା । ସାଖୈରାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲୀରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ପାଗଳ ପ୍ରେମିକ ତାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା।

ବିବାହ ପରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଘରକୁ ଏକ ହୋମ୍ ଥିଏଟର ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ କିଲୋଗ୍ରାମର ଆଇଇଡି ବୋମା ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲା ପୁଣିଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା ଘଟଣାକୁ । ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ସତର୍କତା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ସହିତ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବୋମାଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ କିମ୍ବା ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ ସହିତ କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଏନେଇ 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।

ଏହି ଘଟଣା ଛତିଶଗଡ଼ ଗଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର । ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ବହୁତ ରାଗିଯାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଏକ ହୋମ୍ ଥିଏଟର ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ବରଂ ହତ୍ୟା ଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋମ୍ ଥିଏଟର ଭିତରେ ଦୁଇ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ IED ବୋମା ଲୁଚାଇ ଝିଅର ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏହି ଉପହାର ଆଣିଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ହୋମ୍ ଥିଏଟରର ବାକ୍ସ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ବାକ୍ସ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସେ କିଛି ଅଜବ ଜିନିଷ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।

ପୋଲିସ ବୋମାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଛି, 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି

ତେବେ କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ଏହି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ପରିବାର ପାଇଁ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ବୋମାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରି ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବିଚାର କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

ଝିଅର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ

ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ଝିଅର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ବିବାହ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘୃଣ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।

