ଭାରତ ଉପରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ପିଠିରେ ଆଘାତ କରିଥିଲା: ରାଜନାଥ ସିଂ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ଥିଲା କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ । ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଭାରତ-ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ଅମର ଯବାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଜଣାଇଛି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ଆଜକୁ ୨୪ବର୍ଷ ତଳେ ପାକ୍ ସେନାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ବାନା ଉଡାଇଥିଲେ । ଲାହୋର ରାଜିନାମାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି କାଶ୍ମିରିର କାର୍ଗିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ପାକ୍ ସେନା । ଦୀର୍ଘ ୨ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ । ଏଥିରେ ଭାରତ ବିଜୟଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଗିଲ ୱାର ମେମୋରିଆଲରେ ଏହି ବିଜୟ ଦିବସ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସେହିପରି ଦ୍ରାସରେ ଦୁଇଦିନିଆ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଭାବେ ନଦର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ମି କମାଣ୍ଡର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସହିଦ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପରିବାର ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ । ୧୯୯୯ ମସିହା ମେ ୮ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ସେନା କାର୍ଗିଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପରେସନ ବିଜୟ । ମେ ୨୬ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା । ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଦଖଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା ।

#WATCH | Defence Minister Rajnath Singh lays a wreath at Kargil War Memorial in Drass and pays tribute to soldiers who lost their lives in the 1999 Kargil War. #KargilVijayDiwas pic.twitter.com/Ev9ZwyMVJa

— ANI (@ANI) July 26, 2023